منصة Sportify تطلق بودكاست "الأهلي في أمريكا" في كأس العالم للأندية عبر منصات Twist

أعلنت منصة Sportify في خطوة إعلامية طموحة تستهدف توثيق واحدة من أبرز الصفحات في تاريخ كرة القدم المصرية والعربية، عن إطلاق بودكاست جديد بالتعاون مع منصات" تويست للخدمات الترفيهية" يحمل عنوان "الأهلي في أمريكا" يوثق مسيرة النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، منذ أولى مشاركاته وحتى استعداداته للمشاركة المرتقبة في النسخة القادمة من البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال يونيو الحالي.

وكشف هيثم سعيد، المدير التنفيذي لشركة VAS Box، الداعم الرئيسي للمنصة، أن إطلاق البودكاست يأتي في إطار استراتيجية متكاملة لتعزيز حضور المحتوى الرياضي العربي على منصات البث الحديثة، خاصة في ظل تنامي شهية الجمهور العربي نحو هذا النوع من البرامج الرقمية.

وتابع "يتولى تقديم بودكاست عبد الرحمن مجدي. ويتناول البرنامج في حلقاته المتعددة مشوار النادي الأهلي في كأس العالم للأندية، مستعرضا التحديات التي واجهها الفريق، وأبرز المحطات التاريخية التي مر بها، إلى جانب استضافة نخبة من نجوم الكرة الذين ساهموا في كتابة هذا التاريخ المجيد".

وأوضح "أن المحتوى الرياضي وخاصة الكروي، لا يزال يحظى بجماهيرية كاسحة في العالم العربي، وبودكاست أصبح وسيلة مثالية لنقل هذا الشغف بأسلوب عصري ومؤثر. لدينا خطة واضحة لإنتاج المزيد من البرامج المتخصصة التي تلبي احتياجات الجمهور المتعطش لمحتوى نوعي واحترافي".

وأشار سعيد "شركة VAS Box تسعى لتقديم تجارب بودكاست متنوعة تغطي مجالات مختلفة، مع التركيز على القطاع الرياضي باعتباره أحد أكثر القطاعات نموًا وتأثيرًا".

ومن جانبها قالت نانسي الحداد، المدير التنفيذي لشركة Twist Digital Entertainment للخدمات الترفيهية: "نفخر في تويست بأن نكون شركاء في إنتاج هذا العمل الإعلامي المتميز، والذي يمثل خطوة استراتيجية تعكس التزامنا بتقديم محتوى متنوع وعالي الجودة يغطي مجالات متعددة في عالم البودكاست، مع تركيز خاص على القطاع الرياضي، الذي يُعد من أسرع القطاعات نموًا وأكثرها تأثيرًا في المنطقة".

وأضافت "نؤمن أن البودكاست أصبح وسيلة فعالة للتواصل مع الجمهور، ونهدف من خلال هذه الشراكة إلى تقديم تجربة استماع ثرية وملهمة لعشاق الرياضة، سواء في مصر أو في مختلف أنحاء العالم العربي". وأوضحت: "سيتم بث حلقات البرنامج عبر منصات Twist TV وTwist Music وTwist Sports، بما يضمن وصول هذا المحتوى المميز إلى جمهور واسع ومتنوع من محبي كرة القدم".

ومن أبرز الضيوف الذين أطلوا على الجمهور من خلال البرنامج: أحمد فتحي، حسام عاشور، سيد معوض، أحمد بلال، شادي محمد، معتز إينو، حسن مصطفى، أمير عبد الحميد.

وتتناول الحلقات معهم كواليس المشاركات القارية والعالمية، واللحظات الفارقة التي شكلت ذاكرة عشاق القلعة الحمراء، سواء في الانتصارات أو التحديات.

سيتم بث حلقات "الأهلي في أمريكا" عبر منصات Twist TVوTwist Sports وTwist Music، بالإضافة إلى حسابات Sportify على مواقع التواصل الاجتماعي، لضمان وصول البودكاست إلى أوسع شريحة ممكنة من جماهير الكرة، سواء داخل مصر أو في مختلف أنحاء العالم العربي.

ويأتي هذا التوجه متسقًا مع مؤشرات النمو العالمي في قطاع البودكاست، إذ تظهر الإحصاءات أن الصناعة تشهد نموًا سنويًا يفوق 30%، مع توقعات بوصول إيراداتها إلى نحو 5 مليارات دولار بحلول عام 2028.

أما في العالم العربي، فقد تصدر البودكاست الرياضي مشهد الاستماع في عام 2024، وحقق نسب نمو تجاوزت 50% في دول مثل مصر والسعودية والإمارات، مما يعكس اتساع دائرة جمهوره وتزايد تأثيره الإعلامي.

يُعد "الأهلي في أمريكا" أكثر من مجرد بودكاست رياضي، فهو بمثابة أرشيف صوتي توثيقي لرحلة نادي القرن في البطولات العالمية، وفرصة لإعادة تقديم سردية رياضية ملهمة لجيل جديد من المشجعين، بأسلوب حديث يجمع بين التوثيق والتشويق والحنين.

إنه تأكيد جديد على أن البودكاست أصبح أداة إعلامية فاعلة، تتجاوز الترفيه لتصبح قناة معرفية وثقافية قادرة على ترسيخ القيم الرياضية، ونقل تجارب النجوم، وإعادة سرد تاريخ لا يُنسى.