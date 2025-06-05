لويس دياز: تواصلي مع الأندية طبيعي لأننا في فترة انتقالات.. والأمر يعود إلى ليفربول

الخميس، 05 يونيو 2025 - 17:47

كتب : FilGoal

لويس دياز - ليفربول

رد الكولومبي لويس دياز نجم ليفربول الإنجليزي، على الأنباء التي ترددت عن العروض المقدمة له للرحيل عن الريدز.

لويس دياز

النادي : ليفربول

وأبدت أندية برشلونة الإسباني، والنصر السعودي اهتمامهما بضم اللاعب الكولومبي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويمتد تعاقد لويس دياز مع ليفربول حتى صيف 2027.

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وأوضح دياز في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة كولومبيا أمام بيرو في تصفيات أمريكا اللاتينية لكأس العالم: "أنا سعيد في ليفربول، وإذا تحدثت مع الأندية الأخرى فهذا طبيعي لأننا في فترة انتقالات، إذا جدد ليفربول تعاقدي أو قرر بقائي لمدة موسمين وبعدها الرحيل، سأكون سعيدا في كل الأحوال، الأمر يرجع لهم".

وذكرت شبكة ذا أثليتك أن نادي ليفربول رفض عرضا من برشلونة لمناقشة التعاقد مع لويس دياز، وأبلغ النادي الكتالوني أن الجناح الكولومبي ليس للبيع.

وقدم دياز أفضل مواسمه مع ليفربول حين سجل 13 هدفًا وصنع 5، وهي أفضل أرقامٍ في مسيرته.

وانضم لويس دياز من بورتو في يناير 2022 مقابل 37.5 مليون جنيه إسترليني بعقد مدته 6 سنوات.

ويحتل منتخب كولومبيا المركز السادس في جدول ترتيب تصفيات كأس العالم بقارة أمريكا الجنوبية.

أما منافسه بيرو فيحتل المركز التاسع وقبل الأخير برصيد 10 نقاط.

ويلتقي المنتخب الكولومبي أمام نظيره الأرجنتيني يوم 10 يونيو، قبل أن يختتم التصفيات في سبتمبر القادم بمواجهتي بوليفيا، وفنزويلا.

ويحتل لويس دياز صدارة هدافي تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم برصيد 6 أهداف بالتساوي مع ليونيل ميسي.

وتتأهل المنتخبات الستة الأولى مباشرة إلى كأس العالم، فيما يخوض المنتخب صاحب المركز السادس تصفيات بين القارات.

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