الاستعداد لكأس العالم للأندية بدأ.. وصول بعثة الأهلي إلى ميامي

الخميس، 05 يونيو 2025 - 17:44

كتب : حسام نور الدين

بعثة الأهلي في أمريكا

وصلت بعثة النادي إلى الأهلي إلي ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

وتستضيف أمريكا منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 13 يوليو المقبل بمشاركة 32 فريقا لأول مرة.

ويستهل الأهلي مشواره في البطولة يوم 15 يونيو الجاري بلقاء الافتتاح ضد إنتر ميامي.

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وشهدت بعثة الأهلي تواجد 25 لاعبا يضاف إليهم الثنائي وسام أبو علي وأليو ديانج خلال الأيام المقبلة بعد نهاية مشواره مع منتخب بلاده.

واستغرقت رحلة الأهلي ما يقارب 15 ساعة إذ تواجهت إلى الإمارات أولا ثم منها للولايات المتحدة الأمريكية.

ويخوض الأهلي معسكرا قبل منافسات كأس العالم، ويواجه فريق باتشوكا المكسيكي وديا مساء الأحد المقبل.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية رفقة إنتر ميامي وبورتو وبالميراس.

وينطلق معسكر الأهلي بدءًا من الوصول، وتتخلله إقامة مباراة ودية يوم 8 يونيو الجاري أمام فريق باتشوكا المكسيكي، وذلك استعدادًا لخوض مواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

ويشارك الأهلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة في تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية في 4 مرات في أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.

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