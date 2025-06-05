نهائي كأس مصر - تعديل في زي الزمالك أمام بيراميدز

الخميس، 05 يونيو 2025 - 17:33

كتب : FilGoal

محمود الونش - الزمالك ضد بيراميدز

تقرر أن يرتدي فريق الزمالك السروال البديل باللون الأسود في مواجهة بيراميدز.

ويلعب الأبيض أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر اليوم الخميس.

وجاء ذلك بسبب تعارض لون سروال الزمالك مع الذي سيرتديه بيراميدز باللون الأبيض أيضا.

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ويرتدي الزمالك قميصه الأساسي باللون الأبيض، في حين سيرتدي بيراميدز قميصه باللون السماوي.

ويلتقي الزمالك مع بيراميدز في الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولي في نهائي كأس مصر.

وأعلن المعلق التونسي رؤوف خليف تعليقه على مباراة الزمالك ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر.

وستذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1.

ويدخل بيراميدز المباراة من أجل الدفاع عن لقب الموسم الماضي.

وكان الزمالك قد سبق له التتويج بلقب كأس مصر 28 مرة أخرهم منذ عام 2021.

ويقود محمود بسيوني المباراة كحكم ساحة ويعاونه كل من سامي هلهل ويوسف البساطي، بينما يتواجد محمد يوسف كحكم رابع.

وسبق لبسيوني إدارة 5 مباريات لبيراميدز خلال الموسم الحالي وحقق خلالهم بيراميدز الفوز.

كما أدار للزمالك مباراتين فاز خلالهما في واحدة وخسر الأخرى.

وأدار بسيوني مباراة الفريقين في الدور الأول والتي انتهت بفوز بيراميدز بثلاثة أهداف دون مقابل.

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