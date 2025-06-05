تقارير: إنتر يختار مدافعه السابق لخلافة إنزاجي

الخميس، 05 يونيو 2025 - 17:11

كتب : FilGoal

كريستيان كيفو - بارما (الصورة من الموقع الرسمي لـ بارما)

ذكرت شبكة بي إن سبورتس أن نادي إنتر استقر على اختيار الروماني كريستيان كيفو لتولي منصب المدير الفني خلفا لسيموني إنزاجي الذي رحل لتدريب الهلال.

كيفو كان يعمل مدربا لفريق شباب إنتر قبل تدريب فريق بارما.

وأوضحت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن هناك اتصالات بين إنتر وبارما للاستفسار حول امكانية التنازل عن كيفو.

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وذلك بعد تمسك نادي كومو بمدربه سيسك فابريجاس.

وأفادت تقارير إيطالية أن كيفو أوقف مفاوضات تجديد عقده مع بارما في انتظار إتمام المحادثات مع إنتر.

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وأضافت التقارير أن الخيارات البديلة حتى الآن، تتمثل في دانييلي دي روسي مدرب روما السابق وألبرتو جيلاردينو مدرب جنوى السابق.

يوم الثلاثاء، أعلن نادي إنتر رحيل سيموني إنزاجي المدير الفني للفريق بعد اجتماع بين إدارة النادي والمدرب.

وجاء بيان النادي الإيطالي عبر حسابه الرسمي: "انفصل النادي عن سيموني إنزاجي، بالتراضي بين الطرفين بعد الاجتماع الذي عقد قليل دقائق".

وأضاف بيان إنتر "6 ألقاب، الدوري وكأس إيطاليا مرتين، و3 كأس سوبر إيطاليا، هي حصيلة إنجازات النادي في 4 مواسم، والتي أعادت النادي إلى صدارة كرة القدم الإيطالية والأوروبية".

وأكمل: "يُعد إنزاجي أحد المدربين الأكثر مشاركة في تاريخ النادي، إلى جانب أسماء لامعة أخرى مثل هيريرا، ومانشيني، وتراباتوني، ومورينيو."

وأضاف "مثل بقية أعضاء هذه المجموعة، ساهم إنزاجي بشكل كبير في نمو إنجازات الإنتر، وسيُخلّد اسمه في التاريخ باعتباره المدرب الذي قادنا إلى التتويج بلقب النجمة الثانية."

وأتم بيان النادي "بالنيابة عن النادي بأكمله، نود أن نشكر سيموني إنزاجي على العمل والشغف الذي أظهره، وعلى صدق نقاشنا اليوم، والذي أفضى إلى قرارنا المشترك بالانفصال".

وخسر إنتر تحت قيادة إنزاجي نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان بخماسية نظيفة، في آخر مبارياته مع الفريق.

كريستيان كيفو إنتر بارما
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