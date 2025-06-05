إيقاف لـ 4 مباريات ومشاركة في حملة توعية.. عقوبة كوكا بسبب تغطية شعار المثلية

الخميس، 05 يونيو 2025 - 16:56

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا - لو هافر

قررت رابطة الدوري الفرنسي معاقبة أحمد حسن كوكا مهاجم لو هافر بسبب تغطيته لشعار دعم المثلية في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي.

وشارك كوكا في الجولة بتغطية الشعار على قميصه، ليتم معاقبته هو وجوناثان جرادي لاعب لانس ونيمانيا ماتيتش لاعب ليون لنفس السبب.

وعوقب كوكا بالإيقاف لـ 4 مباريات، بينهم مباراتين مع إيقاف التنفيذ.

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وبحسب ما نشرته وكالة "فرانس برس"، فقد وافق كوكا على المشاركة في حملة توعية ضد "رهاب المثلية في كرة القدم"، وذلك خلال الأشهر الـ 6 المقبلة.

ماذا حدث؟

أصدر أحمد حسن كوكا مهاجم لو هافر بيانا بشأن مشاركته في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي والتي تجبر الجميع على شعار دعم المثلية.

وخاض كوكا المباراة التي حسم لو هافر فيها البقاء بالدوري، لكن بتغطية شعار دعم المثلية، في الوقت الذي رفض مصطفى محمد مهاجم نانت المشاركة بمباراة فريقه.

وجاء بيان أحمد حسن كوكا بعد مشاركته في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي والتي تشهد حملة دعم المثليين كالآتي:

"تلقيت العديد من الرسائل المسيئة التي تطالبني بعدم المشاركة في المباراة، وحتى بعدها، لكن المباراة كانت بالغة الأهمية لنادينا وجماهيرنا ولم أستطع التخلي عن زملائي في أهم مباراة بالموسم وبذلت قصارى جهدي على أرض الملعب من أجل الفريق، كما أفعل دائما".

"كان عليّ أيضا إيجاد طريقة للبقاء وفيا لمعتقداتي الشخصية والدينية، فالدوري اختار فرض شعار يمثل قضية لا أؤيدها باحترام بسبب إيماني، واتخذت قرار تغطية الشعار، ليس إهانة لأحد لكن حماية لضميري والتمسك بمبادئي".

"أؤمن أن دعم أي قضية يجب أن ينبع من القلب وتكون مسألة الاختيار شخصية وليست إلزاما".

"يجب أن يكون الاحترام متبادلا، فكما يُطلب منا احترام الآخرين، نطلب أيضا احترام معتقداتنا وقيمنا".

"أعلم أن البعض سيختلف مع قراري، لكنني تصرفت بصدق واحترام وضمير مرتاح، دعونا نواصل العمل لخلق عالم حيث يمكننا أن نعيش معا بسلام حتى عندما لا نتفق جميعا".

وشارك الدولي المصري أحمد حسن "كوكا" في المباراة كبديل، حيث دخل في الدقيقة 63 بدلا من أرونا سانجانتي.

وأحرز كوكا هدفا في الدقيقة 67 لكن لم يحتسبه الحكم.

وبفوز لو هافر وصل للنقطة 34 في المركز الـ15 وضمن البقاء في الدوري الفرنسي بدون لعب مباراة حاسمة مع صاحب المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية.

أحمد حسن كوكا لو هافر الدوري الفرنسي
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