تصفيات كأس العالم - تعقد موقف السعودية بعد انتصار أستراليا القاتل على اليابان

تعقد موقف منتخب السعودية قبل مواجهة البحرين مساء اليوم الخميس في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، بعد انتصار أستراليا القاتل ضد اليابان.

وألحق منتخب أستراليا الهزيمة الأولى لليابان بالمجموعة الثالثة بعد الفوز بهدف دون مقابل في الدقيقة 91.

وكان منتخب اليابان قد حسم تأهله إلى كأس العالم 2026 بعد ضمان تصدر المجموعة.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة في آسيا إلى كأس العالم 2026 بشكل مباشر.

بينما يلعب صاحبا المركزين الثالث والرابع الملحق العالمي.

ورفع منتخب أستراليا رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني ليقترب من حسم المركز الثاني قبل الجولة الختامية بفارق +8 أهداف.

أما منتخب السعودية فيأتي في المركز الثالث برصيد 10 نقاط قبل مواجهة البحرين مساء اليوم ولديه (2-) أهداف.

ويحل منتخب أستراليا ضيفا على السعودية في الجولة الختامية يوم 10 يونيو الجاري.

وكانت مواجهة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.