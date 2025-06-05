"دون الدخول في تفاصيل".. الكناني يعلن رحيله عن كهرباء الإسماعيلية بعد التأهل للممتاز

الخميس، 05 يونيو 2025 - 15:30

كتب : رضا السنباطي

ياسر الكناني

أعلن ياسر الكناني المدير الفني لفريق كهرباء الإسماعيلية عبر FilGoal.com رحيله عن قيادة الفريق.

وتأهل كهرباء الإسماعيلية لأول مرة في تاريخه إلى الدوري المصري بعدما اقتنص المركز الثالث بعد صراع شرس مع أبو قير للأسمدة.

ورفض ياسر الكناني الخوض في تفاصيل رحيله عن الفريق وتمنى لهم التوفيق فيما هو قادم.

أخبار متعلقة:
رغم صعوده للدوري المصري.. كهرباء الإسماعيلية يطلب إلغاء الهبوط في المحترفين النادي الـ 76.. كهرباء الإسماعيلية إلى الدوري المصري لأول مرة بتاريخه دوري المحترفين - جنون اللحظات الأخيرة.. كهرباء الإسماعيلية يقلب الطاولة ويقترب من الممتاز دوري المحترفين - كهرباء الإسماعيلية يؤجل تأهل دجلة للممتاز.. واشتعال صراع الهبوط

وقال الكناني: "أتقدم بالشكر لمنظومة كهرباء الإسماعيلية بالكامل لاعبين وجهاز فني وإدارة وجماهير على الفترة الماضية دون الدخول في تفاصيل متمنيا لهم التوفيق فيما هو قادم".

واختتم "دعواتكم لي أن يلهمني الله الرشد والتوفيق في الخطوة المقبلة".

وتأهل كهرباء الإسماعيلية إلى الدوري تحت قيادة ياسر الكناني الذي يقود فريق لأول مرة للتأهل للدوري الممتاز.

ويأتي ذلك بعدما قاد الكناني بنفسه الفريق من دوري القسم الثاني ب إلى دوري المحترفين في الموسم الماضي، إذ تولى المهمة في يوليو 2023.

وحقق كهرباء الإسماعيلية الفوز في 21 مباراة وتعادل في 11 وخسر، وسجل لاعبو الكهرباء 67 هدف كأقوى هجوم في الدوري هذا الموسم واستقبل 34 هدفا.

ولأول مرة سيمثل محافظة الإسماعيلية فريقين في نفس الموسم بتاريخ الدوري المصري منذ موسم 2013-14 عندما شارك القناة آنذاك.

وسيحمل كهرباء الإسماعيلية رقم النادي 76 في تاريخ الأندية المشاركة في الدوري المصري منذ بدايته عام 1948.

وسيخوض الكهرباء الذي تأسس عام 1980 الدوري الموسم المقبل بنظامه الاستنائي بمشاركة 21 فريقا بعد إلغاء هبوط فريق الدوري المصري لدوري المحترفين.

الدوري المصري كهرباء الإسماعيلية ياسر الكناني
نرشح لكم
دوري المحترفين - طنطا يقرر استمرار علاء نوح للموسم المقبل دوري المحترفين - القناة يجدد تعاقده مع عبد الناصر محمد دوري المحترفين - السكة الحديد مودرن يجدد الثقة في المزين مباراتان فاصلتان بين لافيينا وأسمنت أسيوط لاستكمال عدد فرق دوري المحترفين رغم صعوده للدوري المصري.. كهرباء الإسماعيلية يطلب إلغاء الهبوط في المحترفين دوري المحترفين – تعرف على ترتيب الهدافين بعد نهاية موسم 2024-25 النادي الـ 76.. كهرباء الإسماعيلية إلى الدوري المصري لأول مرة بتاريخه دوري المحترفين - جمعة مشهور يرحل عن تدريب الإنتاج الحربي
أخر الأخبار
لويس دياز: تواصلي مع الأندية طبيعي لأننا في فترة انتقالات.. والأمر يعود إلى ليفربول دقيقة | ميركاتو
الاستعداد لكأس العالم للأندية بدأ.. وصول بعثة الأهلي إلى ميامي 4 دقيقة | كأس العالم للأندية
نهائي كأس مصر - تعديل في زي الزمالك أمام بيراميدز 15 دقيقة | الكرة المصرية
تقارير: إنتر يختار مدافعه السابق لخلافة إنزاجي 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
إيقاف لـ 4 مباريات ومشاركة في حملة توعية.. عقوبة كوكا بسبب تغطية شعار المثلية 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
رومانو: لاعب ميلان يخضع للكشف الطبي مع مانشستر سيتي يوم الأحد 53 دقيقة | ميركاتو
تصفيات كأس العالم - تعقد موقف السعودية بعد انتصار أستراليا القاتل على اليابان ساعة | آسيا
كيكر: بايرن يتحرك للتعاقد مع جاكبو أو لياو ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي أبطال أوروبا – باريس (5)-(0) إنتر.. سان جيرمان بطلا لأوروبا 2 "قراركم خاطيء".. الزمالك يرد على خطاب اتحاد الكرة بشأن موعد نهاية عقد زيزو 3 خبر في الجول – ريبيرو يختار النحاس ضمن جهاز الأهلي الجديد 4 تأجيل انطلاق نهائي كأس مصر
/articles/506695/دون-الدخول-في-تفاصيل-الكناني-يعلن-رحيله-عن-كهرباء-الإسماعيلية-بعد-التأهل-للممتاز