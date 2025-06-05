محمد ياسر يكشف حقيقة الحصول على تأشيرة أمريكا للمشاركة مع الأهلي

الخميس، 05 يونيو 2025 - 15:20

كتب : FilGoal

محمد ياسر - لاعب تبليتسه التشيكي

كشف محمد ياسر مهاجم الأهلي المعار إلى صفوف تيبلتسه التشيكي حقيقة الحصول على تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية تمهيدا لمشاركته مع الأهلي في كأس العالم للأندية.

وغادرت بعثة الأهلي القاهرة في طريقها إلى أمريكا مساء أمس الأربعاء لبدء معسكر الفريق في ميامي.

وكان قد ارتبط اسم محمد ياسر بالعودة إلى الفريق من جديد والمشاركة في المونديال تحت قيادة خوسيه ريبيرو.

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وكتب محمد ياسر عبر حسابه على إنستجرام: "هذه أنسب لحظة من أجل أن أشكركم جميعا وأشكر كل أصدقائي وكل الناس بسبب كم الرسائل التي وصلت لي وسعيد برؤية فرحتكم من أجلي".

وأوضح "أريد توضيح أنني حتى اللحظة لاعب ضمن صفوف تيبلتسه التشيكي".

وتابع "بالنسبة لما يثار عن تأشيرة أمريكا فهذه الأمر حدث بالفعل، لكنها أمر طبيعي".

وشهدت بعثة الأهلي تواجد 25 لاعبا يضاف إليهم الثنائي وسام أبو علي وأليو ديانج خلال الأيام المقبلة بعد نهاية مشواره مع منتخب بلاده.

ويخوض الأهلي معسكرا قبل منافسات كأس العالم، ويواجه فريق باتشوكا المكسيكي وديا مساء الأحد المقبل.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية رفقة إنتر ميامي وبورتو وبالميراس.

وينطلق معسكر الأهلي بدءًا من الوصول، وتتخلله إقامة مباراة ودية يوم 8 يونيو الجاري أمام فريق باتشوكا المكسيكي، وذلك استعدادًا لخوض مواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

ويشارك الأهلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة في تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية في 4 مرات في أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.

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