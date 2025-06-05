تقرير: النصر يجس نبض ليفربول بعرض 85 مليون يورو للتخلي عن لويس دياز

الخميس، 05 يونيو 2025 - 14:37

كتب : FilGoal

لويس دياز - ليفربول

يستعد نادي النصر السعودي لتقديم عرض بقيمة 85 مليون يورو لجس نبض ليفربول حول إمكانية ضم لويس دياز، حسب موقع GiveMeSport.

قبل ساعات، ذكرت شبكة ذا أثليتك أن نادي ليفربول رفض عرضا من برشلونة لمناقشة التعاقد مع لويس دياز.

وانتشرت تقارير عديدة في الأيام الأخيرة حول اهتمام النصر السعودي بضم دياز، مع اهتمام سابق من برشلونة.

بعدها أوضح موقع GiveMeSport أن النصر لم يقدم عرضه الرسمي إلى ليفربول، لكنه مستعد لعرض 85 مليون يورو لضم زميل محمد صلاح.

وأضاف التقرير أن ليفربول أبلغ النادي الكتالوني أن الجناح الكولومبي ليس للبيع.

وذكر التقرير أن هذا العرض الضخم من النصر قد يغير وجهة نظر ليفربول بشأن الإبقاء على اللاعب.

قبل أيام، ذكرت إذاعة talkSPORT أن نادي النصر السعودي وضع لويس دياز مهاجم ليفربول على رأس قائمة أهدافه في سوق الانتقالات الصيفية.

وأوضح التقرير أن ليفربول على دراية باهتمام النصر باللاعب الكولومبي.

فيما يسعى ليفربول جاهدا لتجديد عقد لويس دياز، حسب التقرير.

وذكرت تقارير أخرى أن هناك منافسة بين فرق الهلال والنصر واتحاد جدة على ضم اللاعب.

ارتبط اسم اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا بالانضمام إلى برشلونة وأتليتكو مدريد.

وقدم دياز أفضل مواسمه مع ليفربول حين سجل 13 هدفًا وصنع 5، وهي أفضل أرقامٍ في مسيرته.

وانضم لويس دياز من بورتو في يناير 2022 مقابل 37.5 مليون جنيه إسترليني بعقد مدته 6 سنوات.

ومع ذلك، يأتي اهتمام النصر بضم دياز في ظل في وقتٍ مثير للاهتمام، مع تلميح كريستيانو رونالدو، نجم الفريق، إلى احتمال رحيله.

في حالة انتقاله إلى الدوري السعودي، لن يكون أول لاعب يخرج من ليفربول نحو المسابقة، فقد باع ليفربول فابينيو إلى اتحاد جدة مقابل 40 مليون جنيه إسترليني، وجوردن هندرسون إلى الاتفاق مقابل 12 مليون جنيه إسترليني في عام 2023.

لويس دياز ليفربول النصر
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