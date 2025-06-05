"يؤدي لمضاعفات صحية".. طبيب بيراميدز يحذر من موعد نهائي كأس مصر

الخميس، 05 يونيو 2025 - 14:29

كتب : FilGoal

مصطفى المنيري

حذر مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز من خطورة الموعد المحدد لمباراة نهائي كأس مصر ضد الزمالك.

ويستضيف استاد القاهرة منافسات نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز في الثامنة والنصف مساء.

وقال مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز في تصريحات للمركز الإعلامي: "أحذر من خطورة الموعد المحدد لنهائي كأس مصر".

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وأوضح "أذان المغرب سيكون في منتصف عمليات الإحماء للاعبين والإفطار قبل نصف ساعة فقط من انطلاق المباراة يؤدي لمضاعفات صحية خطيرة".

وتابع "الإفطار بعد صيام استمر لأكثر من 16 ساعة كاملة، يؤدي إلى ارتفاع سريع في السكر في الدم ونسبة الأنسولين، وهو ما يتسبب في هبوط سريع في نسبة الكلوجوز بالمخ والعضلات".

وشدد "يمكن أن يتسبب ذلك في حدوث إصابات وهبوط مفاجيء في الدورة الدموية ومضاعفات خطيرة".

واختتم المنيري تصريحاته "صيام يوم عرفة مختلف عن صيام شهر رمضان خاصة أن الجسم يتأقلم في رمضان نفسيا وبدنيا، لكن الأمر يكون عارضا خلال يوم عرفة".

ويواجه بيراميدز فريق الزمالك في الثامنة والنصف من مساء اليوم بنهائي كأس مصر.

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