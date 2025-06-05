هسبورت: الوداد يقترب من ضم مدافع هولندي

يقترب الوداد من تدعيم صفوفه بضم بارت مايرز المدافع الهولندي ليتم قيده في قائمة الفريق بكأس العالم للأندية.

ويلعب بارت مايرز ضمن صفوف نادي بوراك بانيا البوسني.

وكشف موقع هسبورت المغربي أن هشام آيت منا رئيس الوداد دخل في مفاوضات مع بارت مايرز ووصلت لمراحل متقدمة.

وأشار التقرير إلى أن سيخضع للكشف الطبي في الدار البيضاء خلال الساعات القليلة المقبلة.

وبعد إتمام التفاوض سيوقع المدافع الهولندي على عقود انتقاله إلى الوداد تمهيدا لضمه لقائمة الفريق بكأس العالم للأندية.

ولعب المدافع الهولندي 28 مباراة مع فريقه خلال الموسم المنقضي في مسابقة الدوري.

كما شارك مايرز في 4 مباريات بدوري أبطال أوروبا ومثلهم في الدوري الأوروبي وسجل هدفين.

بينما لعب 28 مباراة خلال منافسات الدوري البوسني.

ويستعد الوداد للمشاركة في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين.

الوداد يلعب ضمن المجموعة التي تضم مانشستر سيتي ويوفنتوس والعين الإماراتي.

الوداد قرر السفر إلى أمريكا يوم 9 يونيو المقبل، ويأتي ذلك قبل 9 أيام من مواجهة افتتاح الوداد في كأس العالم للأندية أمام مانشستر سيتي يوم 18 يونيو المقبل.