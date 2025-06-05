هسبورت: الوداد يقترب من ضم مدافع هولندي

الخميس، 05 يونيو 2025 - 14:10

كتب : FilGoal

بارت مايرز

يقترب الوداد من تدعيم صفوفه بضم بارت مايرز المدافع الهولندي ليتم قيده في قائمة الفريق بكأس العالم للأندية.

ويلعب بارت مايرز ضمن صفوف نادي بوراك بانيا البوسني.

وكشف موقع هسبورت المغربي أن هشام آيت منا رئيس الوداد دخل في مفاوضات مع بارت مايرز ووصلت لمراحل متقدمة.

أخبار متعلقة:
مصدر من الزمالك لـ في الجول: عرض رسمي من الوداد لضم صلاح مصدق تقرير مغربي: زياش يعتذر لنادي الوداد.. ويدرس عروضا خليجية وأوروبية تقرير: زياش يدخل دائرة اهتمامات الوداد.. وموقف المدير الفني من ضمه للمونديال فقط منافس الأهلي - بورتو يفوز وديا على الوداد في المغرب استعدادا لـ كأس العالم للأندية

وأشار التقرير إلى أن سيخضع للكشف الطبي في الدار البيضاء خلال الساعات القليلة المقبلة.

وبعد إتمام التفاوض سيوقع المدافع الهولندي على عقود انتقاله إلى الوداد تمهيدا لضمه لقائمة الفريق بكأس العالم للأندية.

ولعب المدافع الهولندي 28 مباراة مع فريقه خلال الموسم المنقضي في مسابقة الدوري.

كما شارك مايرز في 4 مباريات بدوري أبطال أوروبا ومثلهم في الدوري الأوروبي وسجل هدفين.

بينما لعب 28 مباراة خلال منافسات الدوري البوسني.

ويستعد الوداد للمشاركة في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين.

الوداد يلعب ضمن المجموعة التي تضم مانشستر سيتي ويوفنتوس والعين الإماراتي.

الوداد قرر السفر إلى أمريكا يوم 9 يونيو المقبل، ويأتي ذلك قبل 9 أيام من مواجهة افتتاح الوداد في كأس العالم للأندية أمام مانشستر سيتي يوم 18 يونيو المقبل.

كأس العالم للأندية الوداد بارت مايرز
نرشح لكم
محمد ياسر يكشف حقيقة الحصول على تأشيرة أمريكا للمشاركة مع الأهلي إنزاجي: أعرف الهلال جيدا لأني أتابع الكرة العربية.. وسنبذل قصارى جهدنا أمام ريال مدريد كريم فؤاد: أصبحت جاهزا للعب.. وكنت واثقا من الفوز بالدوري بعد التعادل أمام بيراميدز كأس العالم للأندية - لويس إنريكي: الفرق الأوروبية الأوفر حظا.. لكن كرة القدم لا تخلو من المفاجآت كأس العالم للأندية - حارس العين: سأتذكر اللعب ضد مانشستر سيتي ويوفنتوس لعشرات السنين بداية رحلة العالمية.. بعثة الأهلي تطير إلى أمريكا بـ 25 لاعبا وغياب ثنائي ذا أثليتك: فيفا يقرر تخفيض أسعار تذاكر مباراة افتتاح كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية - أول العرب.. العين يصل إلى واشنطن
أخر الأخبار
كيكز: بايرن يتحرك للتعاقد مع جاكبو أو لياو 8 دقيقة | ميركاتو
تقارير: مدافع الجزائر يستعد للخضوع للكشف الطبي مع مانشستر سيتي 15 دقيقة | ميركاتو
سكاي: برينتفورد يرفض عرض مانشستر يونايتد الأول لضم مبيومو 43 دقيقة | ميركاتو
"دون الدخول في تفاصيل".. الكناني يعلن رحيله عن كهرباء الإسماعيلية بعد التأهل للممتاز ساعة | القسم الثاني
محمد ياسر يكشف حقيقة الحصول على تأشيرة أمريكا للمشاركة مع الأهلي ساعة | كأس العالم للأندية
تقرير: النصر يجس نبض ليفربول بعرض 85 مليون يورو للتخلي عن لويس دياز ساعة | ميركاتو
"يؤدي لمضاعفات صحية".. طبيب بيراميدز يحذر من موعد نهائي كأس مصر 2 ساعة | الكرة المصرية
تشيلسي يسحب القميص رقم 10 من مودريك.. ويعطيه إلى بالمر 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي أبطال أوروبا – باريس (5)-(0) إنتر.. سان جيرمان بطلا لأوروبا 2 "قراركم خاطيء".. الزمالك يرد على خطاب اتحاد الكرة بشأن موعد نهاية عقد زيزو 3 خبر في الجول – ريبيرو يختار النحاس ضمن جهاز الأهلي الجديد 4 تأجيل انطلاق نهائي كأس مصر
/articles/506690/هسبورت-الوداد-يقترب-من-ضم-مدافع-هولندي