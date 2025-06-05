نيوكاسل يضم جناح مالاجا

الخميس، 05 يونيو 2025 - 13:59

كتب : FilGoal

نيوكاسل - تشيلسي

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد يوم الخميس ضم الإسباني الشاب أنطونيو كورديرو قادما من مالاجا.

وينضم الجناح الإسباني في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع مالاجا.

وأفاد النادي عبر موقعه: "يسعدنا أن نعلن عن التعاقد مع الجناح الشاب أنطونيو كورديرو الذي سينضم في 1 يوليو بعد انتهاء عقده مع ناديه".

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وقال كورديرو في تصريحات لموقع ناديه الجديد: "أريد الفوز بكل البطولات الممكنة وأعلم حجم العمل الجاد الذي يجب أن أقوم به لتحقيق ذلك".

وتابع البالغ من العمر 18 عامًا "أنا شخص طموح للغاية وليس لديّ سقف محدد من الأرقام".

وأكمل "أريد فقط أن أسعى لتحقيقها جميعًا وأحاول تحقيق أقصى ما يمكن الوصول إليه.

اللاعب الشاب خاض 60 مباراة مع الفريق الأول لمالاجا.

ويلعب كورديرو مع منتخب إسبانيا تحت 19 عاما.

نيوكاسل يونايتد أنطونيو كورديرو مالاجا
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