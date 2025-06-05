مؤتمر أنشيلوتي: فينيسيوس لديه قدرة فريدة على إرباك دفاعات المنافسين

الخميس، 05 يونيو 2025 - 12:41

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - منتخب البرازيل

أشاد كارلو أنشيلوتي المدير الفني الجديد لمنتخب البرازيل بقدرات فينيسيوس جونيور.

وكان الثنائي قد اجتمع سويا في ريال مدريد قبل أن يرحل أنشيلوتي ليقود منتخب البرازيل.

وقال كارلو أنشيلوتي عبر المؤتمر الصحفي: "فينيسيوس جونيور يمتلك قدرة فريدة على إرباك دفاعات المنافسين مما جعله أحد أهم عناصر ريال مدريد".

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وشدد "فينيسيوس لاعب أساسي بالنسبة لنا، وعلينا العمل لضمان تقديمه لأفضل ما لديه".

وتابع أنشيلوتي "على منتخب البرازيل الدفاع بشكل جيد سواء كنا نلعب بطريقة 4-3-3 أو 4-4-2، علينا الدفاع بشكل جيد".

واختتم تصريحاته "المهارة الفردية ليست كافية الآن في كرة القدم، يجب أن نجمعها بطريقة لعب والتزام".

ويستهل أنشيلوتي مشواره مع منتخب البرازيل بمواجهة الإكوادور فجر الجمعة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

بينما يستضيف منتخب البرازيل نظيره باراجواي الأسبوع المقبل.

ويحتل منتخب البرازيل المركز الرابع في ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال، بينما يحتل الإكوادور المركز الرابع.

منتخب البرازيل كارلو أنشيلوتي
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