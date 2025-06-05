كالولو مستمر مع يوفنتوس حتى 2029

أعلن نادي يوفنتوس يوم الخميس تحويل إعارة المدافع الفرنسي بيير كالولو من ميلان إلى شراء نهائي.

ويحتفل بيير كالولو يوم الخميس بعيد ميلاده الـ25 وهو اليوم الذي فعّل فيه النادي خيار انتقاله الدائم.

ووقّع اللاعب عقدًا حتى 30 يونيو 2029.

انضم كالولو من ميلان الصيف الماضي، وحجز لنفسه مكانًا أساسيًا إذ شارك في 39 مباراة خلال موسمه الأول معنا.

يتواجد كالولو حاليًا مع منتخب فرنسا، وسيعود إلى تورينو لمواصلة الاستعدادات لكأس العالم للأندية في الولايات المتحدة.

في البداية، كلفت الإعارة خزائن يوفنتوس 3 مليون و300 ألف يورو.

قبل أن يفعل بند أحقية شراء كالولو مقابل 14 مليون يورو بالإضافة لحوافز لا تزيد عن 3 ملايين يورو.

اللاعب صاحب الـ24 عاما كان انتقل إلى ميلان من رديف ليون في عام 2020.

وخاض كالولو مع ميلان 112 مباراة سجل خلالهم 3 أهداف وصنع مثلهم.