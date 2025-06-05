اسكواش - خماسي مصري في ربع نهائي بطولة بريطانيا المفتوحة

وصل خمسة لاعبين مصريين إلى منافسات ربع نهائي بطولة بريطانيا المفتوحة لرجال وسيدات الاسكواش.

وتعتبر بطولة بريطانيا المفتوحة واحدة من أعرق بطولات اللعبة.

وشهدت النسخة الحالية من البطولة غياب كل من علي فرج بعد إعلان اعتزاله وهانيا الحمامي بسبب الإصابة.

ويواصل الثنائي مصطفى عسل ونوران جوهر لاعب بالم هيلز الدفاع عن لقب النسخة الماضية.

وتأهل في منافسات الرجال كل من مصطفى عسل ويوسف إبراهيم.

ويصعد لاعب من الثنائي إلى نصف النهائي إذ يتواجه اللاعبان في ربع النهائي.

أما على مستوى السيدات فتأهلت كل من نوران جوهر ونور الشربيني وأمينة عرفي.

وجاء مواعيد ربع النهائي كالآتي:

*الخميس 5 يونيو*

نوران جوهر × البلجيكية تيني جيليس (7:30 مساء)

مصطفى عسل × يوسف إبراهيم (8:15 مساء)

أمينة عرفي × الماليزية سيفاسانجاري سوبرامانيام (9:30 مساء)

*الجمعة 6 يونيو*

نور الشربيني × الأمريكية أماندا صبحي (7:30 مساء)