إنزاجي: أعرف الهلال جيدا لأني أتابع الكرة العربية.. وسنبذل قصارى جهدنا أمام ريال مدريد

الخميس، 05 يونيو 2025 - 11:09

كتب : FilGoal

سيموني إنزاجي - مدرب إنتر

سيموني إنزاجي إنتر الهلال ريال مدريد
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