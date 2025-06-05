إنزاجي: أعرف الهلال جيدا لأني أتابع الكرة العربية.. وسنبذل قصارى جهدنا أمام ريال مدريد
الخميس، 05 يونيو 2025 - 11:09
كتب : FilGoal
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