إنزاجي: أعرف الهلال جيدا لأني أتابع الكرة العربية.. وسنبذل قصارى جهدنا أمام ريال مدريد

الشرق الأوسط: على رأسهم ديانج.. الخلود يسعى لاستمرار الثلاثي الأجنبي

مؤتمر رينارد: ترتيب السعودية غير جيد.. وليس لدينا خيارات كثيرة أمام البحرين

رومانو: الاتفاق تم.. أهلي جدة يوافق على انتقال فيجا إلى بورتو