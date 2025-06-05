خبر في الجول - الأهلي يتحرك لشكوى ومقاضاة عضو مجلس إدارة الزمالك

الخميس، 05 يونيو 2025 - 11:04

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - بيان رسمي

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي التحرك قضائيا ضد هاني شكري عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

ويأتي ذلك بسبب الفيديو المنسوب إليه ويسب فيه جماهير الأهلي.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي قد كلّف محمد عثمان المستشار القانوني للنادي من أجل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد هاني شكري.

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كما قرر النادي الأهلي تقديم شكاوى ضد هاني شكري إلى كافة الجهات المعنية بالأمر.

وكان قد انتشر مقطع فيديو لهاني شكري عضو مجلس إدارة الزمالك عقب مراسم عزاء والدة عمرو الجنايني، يتواجد فيه شكري رفقة ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز.

ووجه هاني شكري السباب إلى جماهير الأهلي وفقا للفيديو المنتشر.

وعلى جانب آخر يلعب الزمالك أمام بيراميدز في الثامنة والنصف من مساء اليوم الخميس في نهائي كأس مصر.

بينما غادرت بعثة الأهلي وبدأت رحلتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

الأهلي هاني شكري الزمالك
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