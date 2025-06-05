الهلال يعلن إنزاجي مديرا فنيا للأزرق لمدة موسمين

أعلن نادي الهلال بشكل رسمي عن تعيين سيموني إنزاجي كمدير فني للفريق لمدة موسمين.

ويبدأ إنزاجي مهام عمله سريعا من أجل الاستعداد لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

وأعلن نادي إنتر رحيل إنزاجي عن الفريق بعد 4 سنوات نجح خلالهم في التتويج بـ6 ألقاب، والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.

ويرتبط إنزاجي بتعاقد مع الهلال السعودي لمدة موسمين حتى صيف 2027.

وكشفت التقارير السعودية عن تعاقد الهلال مع إنزاجي براتب يصل إلى 26 مليون يورو في الموسم الواحد.

وكانت تقارير سعودية قد كشفت أن إنزاجي سيصل إلى الرياض خلال الأيام الثلاثة القادمة، وأنه طلب من إدارة الهلال سرعة تدعيم صفوف الفريق.

وكانت شبكة سكاي سبورت كشفت عن بدائل إنزاجي في إنتر، حيث طرحت إدارة النادي أسماء شابة مثل سيسك فابريجاس المدير الفني لكومو، وروبرتو دي زيربي المدير الفني لمارسيليا.

وسيكون إنزاجي المدرب الإيطالي الثاني في السعودية بعد الإيطالي ستيفان بيولي مدرب النصر.

ويستعد الهلال السعودي للمشاركة في كأس العالم للأندية المقرر انطلاقها يوم 14 يونيو

ويتواجد الهلال في المجموعة الثامنة التي تضم إلى جانبه ريال مدريد الإسباني، وباتشوكا المكسيكي، وسالزبورج النمساوي.