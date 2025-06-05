مواعيد مباريات الخميس 5 يونيو.. نهائي كأس مصر وإسبانيا ضد فرنسا وتصفيات آسيا

يشهد اليوم الخميس الموافق 5 من شهر يونيو 2025 عددا من المباريات في مختلف المنافسات.

وتقام منافسات نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز مساء اليوم.

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كأس مصر

يستضيف استاد القاهرة المباراة النهائية بين الزمالك وبيراميدز في الثامنة والنصف من مساء اليوم.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1.

دوري الأمم الأوروبية

يواجه منتخب إسبانيا نظيره فرنسا ضمن منافسات نصف نهائي المسابقة.

وتقام المباراة في تمام العاشرة مساء وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3.

تصفيات كأس العالم - آسيا

يحل منتخب اليابان ضيفا على أستراليا في الثانية وعشر دقائق ظهرا ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

بينما يحل منتخب الأردن ضيفا على عمان في تمام السابعة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

أما القمة العربية عندما تستضيف البحرين منتخب السعودية في نفس التوقيت ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

ويستضيف منتخب قطر نظيره إيران في التاسعة والربع مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

أما منتخب فلسطين فيحل ضيفا على الكويت في نفس التوقيت ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 4.

مباريات ودية

يلعب منتخب مالي أمام الكونغو الديمقراطية في تمام التاسعة مساء.