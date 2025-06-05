عقدة كونسيسياو تلاحق ألمانيا بعد 25 عاما.. البرتغال إلى نهائي دوري الأمم

تأهل منتخب البرتغال إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية بعد الفوز على حساب ألمانيا بهدفين مقابل هدف وحيد في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية والتي تستضيفها ألمانيا.

وبالتالي بات مؤكدا عدم تتويج بطل جديد لدوري الأمم الأوروبية بعد وداع المنتخب الألماني للبطولة.

وينتظر المنتخب البرتغالي الفائز من إسبانيا وفرنسا في نصف النهائي الآخر.

وتوج المنتخب البرتغالي بنسخة 2019، فيما توج فرنسا بطلا لنسخة 2021، أما إسبانيا حامل لقب نسخة 2023.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي الشوط الثاني، تقدم المنتخب الألماني برأسية من فيرتز في الدقيقة 48 سكنت شباك البرتغال، وسط اعتراضات من لاعبي البرتغال لإدعاء تداخل نيك فولتمايد مهاجم ألمانيا ومنع روبين دياش من الوصول للكرة.

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وجاء الرد من البديل فرانشيسكو كونسيساو بعد مرور وتسديدة رائعة في الزاوية البعيدة لشتيجن في الدقيقة 63.

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مرت 5 دقائق فقط حتى نجح رونالدو في تسجيل الهدف الثاني بعد تمريرة عرضية من نونو مينديش ليسجل الدون في المرمى الخالي.

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واستمرت الدقائق الأخيرة وسط توتر واشتباك بين اللاعبين.

وخرج كرستيانو رونالدو في الدقيقة الأخيرة من المباراة وسط تصفيق حار من الجماهير الحاضرة في ملعب المباراة.

المنتخب البرتغالي نجح في تحقيق الفوز الأول على ألمانيا منذ 25 عاما.

ويرجع آخر فوز للبرتغال أمام ألمانيا قبل تلك المباراة في بطولة يورو 2020 بدور المجموعات والتي انتهت 3-0، وسجل وقتها سيرجيو كونسيساو الأهداف الثلاثة هاتريك.

وعاد الابن كونسيساو ليسجل بعد 25 عاما في شباك ألمانيا ويقود منتخب بلاده للعودة قبل تحقيق الفوز على ألمانيا من جديد بعد ربع قرن.

كما حقق منتخب البرتغال أول فوز على ألمانيا في ملعبها منذ 40 عاما.

ونجح كرستيانو رونالدو في الوصول للهدف رقم 137 دوليا مع المنتخب البرتغالي، ورفع حصيلته من الأهداف في مسيرته إلى 937.

ووصل رونالدو إلى 85 هدفا مع منتخب البرتغال بعد سن الثلاثين، ليواصل أرقامه الاستثنائية.

وبات كريستيانو رونالدو أول لاعب أوروبي في التاريخ يسجل هدفين مع منتخبه الأول بعد بلوغه سن الـ40.

وتقام المباراة النهائية يوم الأحد المقبل الساعة العاشرة مساءً، فيما تقام مباراة تحديد المركز الثالث الساعة الرابعة عصرًا.