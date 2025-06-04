كرة يد - قبل جولة الختام.. يحيى خالد يقود باريس سان جيرمان للتتويج بالدوري الفرنسي
الأربعاء، 04 يونيو 2025 - 23:57
كتب : FilGoal
قاد يحيى خالد نجم منتخب مصر لكرة اليد فريق باريس سان جيرمان للتتويج بلقب الدوري الفرنسي.
وحسم باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي قبل جولة من النهاية.
وتغلب باريس سان جيرمان على فريق إستريس بنتيجة 39-31 في الجولة 29 وقبل الأخيرة من الدوري الفرنسي.
ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 54 نقطة وبفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه.
وكان نانت صاحب المركز الثاني قد تعادل أمام تشامبيري في نفس الجولة.
وبذلك رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 12 لقبا من الدوري الفرنسي وهو اللقب الـ 11 على التوالي.
وينضم إلى كتيبة باريس سان جيرمان الموسم المقبل كل من عبد الرحمن فيصل لاعب الأهلي وستيفان مادسن المدير الفني لفريق الأهلي.
وتوج الأهلي هذا الموسم بقيادة الثنائي بسداسية تاريخية.
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