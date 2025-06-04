مصدر من بيراميدز لـ في الجول: الفريق بدون إصابات أمام الزمالك.. وموقف عادل وفتحي

الأربعاء، 04 يونيو 2025 - 23:45

كتب : بسام أبو بكر

بيراميدز

نفى مصدر من بيراميدز ما يثار عن غياب أكثر من لاعب أمام الزمالك بسبب الإصابات.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الزمالك في الثامنة والنصف من مساء الخميس بنهائي كأس مصر.

وكشف مصدر من بيراميدز لـ FilGoal.com: "بيراميدز بدون إصابات أمام الزمالك في نهائي الكأس".

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وأوضح "فيستون ماييلي الغياب الوحيد لانضمامه إلى منتخب بلاده، جميع اللاعبين شاركوا في المران بشكل طبيعي".

وتابع "إبراهيم عادل تواجد في المران بقوة وشارك في التقسيمة بالكامل رغم شعوره بآلام في الكتف خلال نهائي دوري أبطال إفريقيا".

واختتم المصدر تصريحاته "مصطفى فتحي جاهز وتواجد بقائمة مواجهة صنداونز لكن يورتشيتش من فضل إراحته".

ويستضيف استاد القاهرة مواجهة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز في الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويدخل بيراميدز المباراة من أجل الدفاع عن لقب الموسم الماضي.

وكان الزمالك قد سبق له التتويج بلقب كأس مصر 28 مرة أخرهم منذ عام 2021.

ويقود محمود بسيوني المباراة كحكم ساحة ويعاونه كل من سامي هلهل ويوسف البساطي، بينما يتواجد محمد يوسف كحكم رابع.

وسبق لبسيوني إدارة 5 مباريات لبيراميدز خلال الموسم الحالي وحقق خلالهم بيراميدز الفوز.

كما أدار للزمالك مباراتين فاز خلالهما في واحدة وخسر الأخرى.

وأدار بسيوني مباراة الفريقين في الدور الأول والتي انتهت بفوز بيراميدز بثلاثة أهداف دون مقابل.

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