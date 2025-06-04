تشيلسي يعلن ضم ديلاب لمدة ستة مواسم

أعلن نادي تشيلسي ضم ليام ديلاب مهاجم إبسويتش لمدة ستة مواسم وحتى صيف 2031.

ليام ديلاب النادي : إبسويتش تاون تشيلسي

وأوضحت التقارير أن تشيلسي قام بتفعيل الشرط الجزائي بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني.

ويرغب تشيلسي في ضمه إلى قائمة الفريق المشارك في بطولة كأس العالم للأندية التي ستنطلق بعد 10 أيام.

وكشف تشيلسي بشكل رسمي عن ضم اللاعب حتى 2031.

وشارك ديلاب في الموسم المنصرم في 40 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل 12 هدفا وصنع 2.

يذكر أن ديلاب خريج أكاديمية مانشستر سيتي، وهو نجل روري ديلاب الذي لعب في صفوف أكثر من فريق بإنجلترا منها ستوك سيتي لسبع سنوات، واشتهر بتنفيذه لرميات التماس بعيدة المدى إلى منطقة الجزاء.

وتألق ديلاب تحت قيادة إنزو ماريسكا المدرب الحالي لتشيلسي عندما قاد فريق التطوير بمانشستر سيتي، وسجل وقتها 24 هدفا في 20 مباراة بدوري الرديف بإنجلترا.

وسجل ديلاب هدفا في أول ظهور له مع مانشستر سيتي في كأس الرابطة، كما شارك في أول مباراة له أمام ليستر بالدوري الإنجليزي.

وخلال موسم 2021 - 2022 بدأ خوض تجارب الإعارة وانتقل إلى ستوك سيتي وبريستون نورث قبل أن يقضي موسم 2023 - 2024 مع هال سيتي وسجل 8 أهداف.

وتألق ديلاب مع إبسويتش الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي هذا الموسم وسجل 12 هدفا خلال 37 مباراة.