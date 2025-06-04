كريم فؤاد: أصبحت جاهزا للعب.. وكنت واثقا من الفوز بالدوري بعد التعادل أمام بيراميدز

الأربعاء، 04 يونيو 2025 - 23:21

كتب : FilGoal

كريم فؤاد - سموحة - الأهلي

كشف كريم فواد لاعب النادي الأهلي، عن جاهزيته للمشاركة في المباراة بصورة طبيعية.

وأوضح كريم فؤاد في تصريحات عبر قناة الأهلي: "أصبحت جاهزًا وسليم بنسبة 100 %، وأشارك في مران الفريق منذ أكثر من شهر".

وأضاف "لم أحصل على الفرصة في المباراتين الأخيرتين بسبب ظروف المباريات وحسم الدوري في المباراة الأخيرة."

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وتعرض كريم فؤاد للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في الركبة خلال مباراة الأهلي ضد سموحة في بداية الموسم المنقضي.

وكانت تلك المرة الثانية التي يتعرض فيها فؤاد لقطع في الرباط الصليبي بعدما تعرض لنفس الإصابة الموسم قبل الماضي.

وعن تتويج الأهلي بالدوري، رد فؤاد: "كنت واثق من التتويج بلقب الدوري بعد هدف التعادل لأحمد رضا أمام بيراميدز، هذا الهدف منحنا أملا كبيرًا".

وتعادل الأهلي أمام بيراميدز بهدف لكل فريق في الجولة الثانية من مجموعة البطولة بالدوري، قبل أن يحقق الفوز في 6 مباريات متتالية ليتوج ببطولة الدوري مستغلا تعثر بيراميدز في مباراتي فاركو والبنك الأهلي.

وعن صعوبة المنافسة في كأس العالم للأندية، رد كريم فؤاد "لا نركز على المنافس وإنما نركز مع أنفسنا، ولا نهاب أي فريق، ومستعدون للفوز".

كما رد معلقا على مواجهة ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي "ميسي صاحب الكرة ولكننا نتوكل على الله".

ويواجه الأهلي منافسه إنتر ميامي الأمريكي صاحب الأرض، في افتتاحية كأس العالم للأندية يوم 14 يونيو الجاري.

ويخوض الأهلي كأس العالم للأندية ضمن المجموعة الأولى إلى جانب إنتر ميامي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

ويغيب كريم فؤاد عن قائمة الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية.

وردا على سؤال عن توقعه من يكون نجم الأهلي في كأس العالم للأندية، رد "ليس مهما من يكون النجم في كأس العالم للأندية، الأهم الفريق وأن يدعمنا الجمهور المتواجد في أمريكا".

وأتم حديثه عن مركزه المفضل "مركزي الأساسي ظهير أيمن وظهير أيسر.. وأستطيع أن أضيف للفريق في مركزي الجناح الأيمن والأيسر".

كريم فؤاد كأس العالم للأندية ليونيل ميسي الأهلي إنتر ميامي
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