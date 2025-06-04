تصفيات كأس العالم - أرنولد: لدينا 3 فرص للتأهل.. ومتشوق لرؤية الجمهور العراقي

الأربعاء، 04 يونيو 2025 - 23:07

كتب : FilGoal

جراهام أرنولد - منتخب العراق

شدد الأسترالي جراهام أرنولد على ثقته في قدرات فريقه قبل خوض المواجهة المرتقبة ضد كوريا الجنوبية.

ويلعب منتخب العراق ضد كوريا الجنوبية غدا الخميس ضمن الجولة التاسعة من تصفياتِ المجموعة الثانية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وقال أرنولد في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة كوريا الجنوبية غدا في ملعب البصرة ضمن الجولة التاسعة من التصفيات: "نحن على بعد 180 دقيقة من المونديال، وعلينا الدخول بعقلية الفوز، وجميع اللاعبين جاهزون بعد معسكر مميز في البصرة".

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وأضاف "حللنا منتخب كوريا الجنوبية لساعات طويلة، ونعرف نقاط القوة والضعف، والاهم ان نحافظ على تركيزنا، وانا متشوق لرؤية جماهير العراق التي ستكون سلاحا لنا في اللقاء".

وأتم "لدينا ثلاث طرق للوصول الى كأس العالم: التأهل المباشر من المجموعة، او عبر ملحق آسيا، او نصف الملحق العالمي".

فرص العراق في التأهل

ويتبقى في المجموعة جولتين لنهاية تلك المرحلة من التصفيات، فيهما يلعب العراق مع كوريا الجنوبية بالبصرة، والأردن مع عمان، ثم يحل العراق ضيفا على الأردن في الجولة الختامية يوم 10 يونيو المقبل.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة في تلك المرحلة إلى كأس العالم 2026 مباشرة، ليمثلون 6 مقاعد آسيوية عن المجموعات الثلاث من أصل 8 مقاعد كاملة ممنوحة لآسيا في تلك النسخة من كأس العالم.

على الجانب الآخر، يتأهل صاحبا المركزين الثالث والرابع عن المجموعات الثلاث إلى المرحلة الرابعة من التصفيات.

وفيها ستقسم الفرق الستة على مجموعتين، وذلك للتنافس على مقعدين آخرين مباشرين مؤهلين إلى كأس العالم، يذهبان إلى متصدري المجموعتين.

وختاما، يلعب ثاني كل مجموعة من مجموعتي المرحلة الرابعة، ملحق أخير في المرحلة الخامسة من التصفيات، يتأهل الفائز فيه إلى ملحق عالمي يتكون من فريق ممثل عن قارة آسيا، وفريق آخر من إفريقيا ومثله عن أمريكا الجنوبية، ومقعد آخر لقارة أوقيانوسيا، بجانب فريقين من قارة أمريكا الشمالية، إذ يلعب المنتخبات الأربعة الأقل تصنيفا مباراتين ذهابا وإيابا، على أن يلعب الفريقان المتأهلان ملحقا نهائيا مع المنتخبين صاحبا التصنيفين الأعلى، ليتأهل فريقان إلى كأس العالم ويكملان عقد المتأهلين الـ48 عن قارات العالم الست.

تصفيات كأس العالم منتخب العراق
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