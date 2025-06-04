غياب الهداف وأزمة الاستقرار.. نقاط قوة وضعف الزمالك وبيراميدز قبل خوض نهائي الكأس

يلتقي الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر الساعة الثامنة والنصف مساء الخميس في نهائي كأس مصر المقرر على استاد القاهرة.

ويحمل كل فريق آمال وطموحات للتتويج باللقب المحلي.

والتقى الفريقان قبل 3 أسابيع في الجولة السادسة من مجموعة البطولة بالدوري، ونجح بيراميدز في الفوز بهدف نظيف سجله إبراهيم عادل.

العودة لمنصة التتويج

الزمالك يسعى للعودة لمنصة التتويج بعد غياب 4 سنوات.

ويعود آخر لقب توج به الزمالك بكأس مصر إلى موسم 2020 - 2021 حين حقق الفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد.

وتوج الزمالك بـ28 لقبا طوال تاريخه لكأس مصر، فيما خسر 14 مباراة نهائية.

الثنائية والحفاظ على اللقب

أما بيراميدز فنجح في التتويج بلقب الكأس في محاولته الثالثة بعد خسارة نهائيين.

خسر بيراميدز نهائي موسم 2018 - 2019 بثلاثية نظيفة أمام الزمالك، ثم خسر أمام الأهلي في نهائي موسم 2021–22.

ولكن نجحت المحاولة الثالثة بتتويج بيراميدز ببطولة لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على حساب زد في المباراة النهائية للموسم الماضي.

يدخل بيراميدز المباراة مدفوعا بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه.

بيراميدز نجح في الفوز على حساب ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي بثلاثية مقابل هدفين في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويسعى بيراميدز للتتويج ببطولته الثانية هذا الموسم، والحفاظ على لقبه للعام الثاني على التوالي.

عمق قوام بيراميدز

ويعتمد الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش على اللعب بطريقة 4 - 2 - 3 - 1.

يورشيتش يعتمد على أحمد الشناوي في حراسة المرمى، ورباعي دفاع مكون من محمد الشيبي، وأحمد سامي، ومحمود مرعي، ومحمد حمدي.

أما في وسط الملعب فيتواجد البوركيني بلاتي توريه، ومهند لاشين، وأمامها وليد الكرتي.

وعلى الجانبين إبراهيم عادل وينافسه رمضان صبحي، وعلى الجانب الآخر يتواجد مصطفى فتحي، وينافسه أحمد عاطف قطة بعد تألقه في نهائي دوري الأبطال والذي شارك لإصابة مصطفى فتحي.

وفي الهجوم يعتمد المدرب الكرواتي على فيستون ماييلي، وبديله مروان حمدي.

ويمتاز قوام فريق بيراميدز بعمق في قائمته فيضم بين صفوفه شريف إكرامي، وعلي جبر، وأسامة جلال، وكريم حافظ، ويوسف أوباما ودودو الجباس، وعبد الرحمن مجدي.

نقاط قوة بيراميدز

الأكثر صناعة

محمد الشيبي

الظهير الأيمن لبيراميدز يتواجد ضمن الأكثر صناعة للأهداف في الدوري المصري الموسم المنقضي بـ7 مساهمات، بالإضافة إلى تسجيله 3 أهداف.

كما قدم الشيبي 3 مساهمات في كأس مصر.

وساهم الشيبي بـ4 أهداف في دوري أبطال إفريقيا، بتسجيل هدف وصناعة 3 أهداف، ليقود فريقه للتتويج باللقب القاري الأول.

إبراهيم عادل

يسعى إبراهيم عادل للتتويج بلقب كأس مصر قبل اتخاذ خطوته المقبلة بالاحتراف الأوروبي.

وكشف لاعب بيراميدز عن خطوته المقبلة وهي الاحتراف الأوروبي، قبل أن يتلقى اللاعب استفسارا من نادي فرنسي للانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة.

إبراهيم عادل الهداف الثاني لفريقه هذا الموسم بـ15 هدفا في كافة البطولات، ويتقاسم هداف فريقه في الدوري مناصفة مع فيستون ماييلي بـ8 أهداف.

كما أنه الأكثر مساهمة للأهداف مع فريقه هذا الموسم في كافة البطولات بـ27 هدفا (سجل 15، وصنع 12)

نقاط الضعف - صدمة لبيراميدز

ويغيب عن بيراميدز أمام الزمالك المهاجم الكونجولي فيستون ماييلي بعد انضمامه لمنتخب بلاده أمام مالي ومدغشقر الوديتين.

ماييلي هداف فريقه هذا الموسم بعدما تمكن من تسجيل 18 هدفا وصناعة هدفين في 38 مباراة هذا الموسم بقميص بيراميدز.

ويعوض ماييلي في الهجوم، بديله مروان حمدي الذي ساهم في 13 هدفا خلال 35 مباراة خاضها هذا الموسم.

أزمة الزمالك

يعاني الزمالك من عدم الاستقرار الفني بعد رحيل جوزيه بيسيرو بسبب سوء النتائج، ليتولى أيمن الرمادي المسؤولية مؤقتا حتى نهاية الموسم بدلا منه.

وفاز الزمالك تحت قيادة الرمادي في مباراتين أمام فاركو 2-0 وبتروجت 3-0، فيما تلقى خسارة أمام بيراميدز 1-0، وتعادل أمام سيراميكا كليوباترا 2-2.

واعتمد الرمادي خلال فترته القصيرة على طريقة اللعب 4-2-3-1.

بعض اللاعبين في تشكيل الرمادي حافظوا على مكانهم مثل محمد صبحي حارس المرمى، وحسام عبد المجيد.

ولكن في مركز المهاجم شارك الجزيري أساسيا في مباراة، وحسام أشرف في مباراة، وناصر منسي في مباراتين.

وفي مركز الظهير الأيسر لعبه محمود بنتائج مباراتين، ومحمد حمدي وأحمد فتوح مباراة لكل لاعب.

ويعاني الزمالك من ضعف في قائمته وعدم توافر البدائل، ليتجه الرمادي إلى الاعتماد على سيف جعفر الذي شارك 3 مباريات، وأحمد عبد الرحيم إيشو الذي لعب أساسيا في آخر مباراتين بالدوري وسجل هدفا.

5 دوافع للزمالك

الزمالك على الجانب الآخر مدفوعا بجماهيره التي ستحتشد لدعم الفريق في مباراته أمام بيراميدز.

كما يسعى الزمالك للتتويج باللقب الأخير هذا الموسم، لتجنب الخروج دون بطولات هذا الموسم.

ويسعى الزمالك للعودة لمنصة تتويج كأس مصر بعد غياب 3 مواسم.

وسيستغل الزمالك الدفعة المعنوية التي حققها بالفوز في المباراتين الأخيرتين أمام فاركو وبتروجت في الدوري.

التاريخ ينصف الزمالك

كما نجح الزمالك في الفوز على حساب بيراميدز في آخر مباراتين إقصائيتين في السوبر المصري وكأس مصر بضربات الترجيح.

وإجمالا نجح الزمالك في الفوز على حساب بيراميدز مرتين من 3 مواجهات في كأس مصر.

الزمالك فاز على حساب بيراميدز في نهائي كأس مصر 2018 - 2019 بثلاثية نظيفة، وفي نصف نهائي كأس مصر2022 - 2023 بضربات الترجيح 7-6.

فيما نجح بيراميدز في الفوز مرة وحيدة في نصف نهائي 2021 - 2022 بضربات الترجيح 5-4.