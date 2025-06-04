كأس العالم للأندية - لويس إنريكي: الفرق الأوروبية الأوفر حظا.. لكن كرة القدم لا تخلو من المفاجآت

الأربعاء، 04 يونيو 2025 - 22:51

كتب : FilGoal

لويس إنريكي - باريس سان جيرمان

يرى لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان أن الفريق الأوروبية تملك الحظ الأوفر لتحقيق لقب كأس العالم للأندية.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية مباريات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 13 يوليو المقبل

وقال لويس إنريكي عبر موقع فيفا: "على الورق، الفرق الأوروبية هي المرشحة الأبرز لتحقيق كأس العالم للأندية، لو اللاعبين الكبار في أمريكا الجنوبية ما زالوا يلعبون في البرازيل أو الأرجنتين أو أوروجواي، لكانت حظوظ الفرق الأمريكية أكبر، وربما الفرق الإفريقية أيضا".

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وأضاف "الفرق الأوروبية هي الأوفر حظا للفوز باللقب، لكن كرة القدم لا تخلو من المفاجآت، خصوصا في البطولات القصيرة كهذه".

وتابع "قبل كأس العالم للأندية، المهم هو منح اللاعبين أكبر قدر من الراحة، ذهنيا وجسديا. وكلما طالت فترة الاسترخاء، كانت الجاهزية أفضل".

وأتم "لا ننسى أنه بدءًا من دور الـ16، يصبح كل لقاء بنظام الإقصاء المباشر، وكل مباراة يمكن أن تقلب الموازين. رغم ذلك، أعتقد أن الفرق الأوروبية تملك أفضلية واضحة، وهذا قد يُزعج جماهير الفرق من خارج القارة، لكنه رأيي الصريح".

وتوج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه بالفوز 5-0 على إنتر في النهائي.

وأصبح إنريكي سادس مدرب يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا مع فريقين مختلفين عقب أنشيلوتي ومورينيو وجوارديولا وهاينكس وهاتسيفيلد.

كأس العالم للأندية باريس سان جيرمان
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