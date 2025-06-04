رؤوف خليف معلقا على نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز

أعلن المعلق التونسي رؤوف خليف تعليقه على مباراة الزمالك ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر.

ويستضيف استاد القاهرة مواجهة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز في الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويعلق التونسي على مباراة محلية مصرية للمرة الثانية بعد تعليقه على مواجهة الأهلي ضد بيراميدز في المرحلة الثانية من الدوري المصري.

وانتهى اللقاء وقتها بالتعادل بهدف لكل فريق.

وعمل المعلق التونسي الشهير عبر قنوات راديو وتلفزيون العرب (ART) وبي إن سبورتس والعراقية الرياضية.

وستذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1.

ويدخل بيراميدز المباراة من أجل الدفاع عن لقب الموسم الماضي.

وكان الزمالك قد سبق له التتويج بلقب كأس مصر 28 مرة أخرهم منذ عام 2021.

ويقود محمود بسيوني المباراة كحكم ساحة ويعاونه كل من سامي هلهل ويوسف البساطي، بينما يتواجد محمد يوسف كحكم رابع.

وسبق لبسيوني إدارة 5 مباريات لبيراميدز خلال الموسم الحالي وحقق خلالهم بيراميدز الفوز.

كما أدار للزمالك مباراتين فاز خلالهما في واحدة وخسر الأخرى.

وأدار بسيوني مباراة الفريقين في الدور الأول والتي انتهت بفوز بيراميدز بثلاثة أهداف دون مقابل.