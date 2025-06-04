كأس العاصمة - سيراميكا كليوباترا يضع قدما في النهائي بعد الفوز على الإسماعيلي

اقترب سيراميكا كليوباترا من حسم تأهله إلى نهائي كأس عاصمة مصر للمرة الثالثة على التوالي.

وتغلب سيراميكا كليوباترا على الإسماعيلي في ذهاب نصف النهائي بهدفين دون مقابل.

وأقيمت مباراة الذهاب بين الفريقين على استاد الإسماعيلية.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين مساء الأحد المقبل.

وسجل كل من عمرو قلاوة وأحمد بلحاج هدفي سيراميكا كليوباترا في شباك الإسماعيلي.

وافتتح عمرو قلاوة التسجيل في الدقيقة السابعة مبكرا ليفرض سيراميكا كليوباترا هيمنته في البداية.

بينما أضاف أحمد بلحاج الهدف الثاني في الدقيقة 89 بعد عرضية أرضية من مروان عثمان ليحسم المباراة.

وشهد اللقاء إنقاذ القائم للإسماعيلي مرتين عن طريق كل من زلاكة وأيمن موكا.

وسبق وأن وصل سيراميكا كليوباترا إلى نهائي آخر نسختين من البطولة.

وتوج سيراميكا باللقب مرتين على حساب كل من المصري وطلائع الجيش.

ويستضيف سيراميكا كليوباترا فريق الإسماعيلي يوم الأحد على استاد الدفاع الجوي.