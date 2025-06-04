كأس العاصمة - رأسية أسامة فيصل تهدي البنك الأهلي الفوز على إنبي في ذهاب نصف النهائي

الأربعاء، 04 يونيو 2025 - 22:15

كتب : FilGoal

أسامة فيصل - الزمالك - البنك الأهلي

حقق نادي البنك الأهلي انتصارا ثمينا على إنبي ضمن ذهاب نصف نهائي كأس عاصمة مصر.

وفاز البنك الأهلي على إنبي 2-1 في ذهاب نصف النهائي الذي أقيم على استاد القاهرة.

وافتتح أحمد ياسر ريان التسجيل لنادي البنك الأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 30.

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وأدرك أحمد زكي هدف التعادل لنادي إنبي بعد تمريرة متقنة من محمد شريف حتحوت في الدقيقة 37.

وأهدر محمد حتحوت فرصة محققة لتسجيل الهدف الثاني بعد انفراد تام لكن عبد العزيز البلعوطي حارس البنك الأهلي تصدى للكرة ببراعة.

وفي الوقت القاتل سجل أسامة فيصل الهدف الثاني لنادي البنك الأهلي بضربة رأسية متقنة في الدقيقة 90.

وتقام مباراة الإياب في نصف النهائي، يوم الأحد المقبل.

ويلعب الفائز من البنك الأهلي وإنبي، ضد الفائز من مواجهة الإسماعيلي ضد سيراميكا كليوباترا.

البنك الأهلي إنبي كأس عاصمة مصر
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