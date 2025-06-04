كأس العاصمة - رأسية أسامة فيصل تهدي البنك الأهلي الفوز على إنبي في ذهاب نصف النهائي

حقق نادي البنك الأهلي انتصارا ثمينا على إنبي ضمن ذهاب نصف نهائي كأس عاصمة مصر.

وفاز البنك الأهلي على إنبي 2-1 في ذهاب نصف النهائي الذي أقيم على استاد القاهرة.

وافتتح أحمد ياسر ريان التسجيل لنادي البنك الأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 30.

أحمد ياسر ريان يسجل هدف التقدم للبنك الأهلي من ركلة جزاء عى مدافع إنبي في كأس عاصمة مصر البنك الأهلي 1 :0 إنبي pic.twitter.com/RH0ABoiJQ4 — ON Sport (@ONTimeSports) June 4, 2025

وأدرك أحمد زكي هدف التعادل لنادي إنبي بعد تمريرة متقنة من محمد شريف حتحوت في الدقيقة 37.

وأهدر محمد حتحوت فرصة محققة لتسجيل الهدف الثاني بعد انفراد تام لكن عبد العزيز البلعوطي حارس البنك الأهلي تصدى للكرة ببراعة.

إستلامة بترقيصة وجوة الجول.. أحمد زكي يعود بإنبي ويسجل التعادل في مرمى البنك الأهلي البنك الأهلي 1 :1 إنبي pic.twitter.com/Jhr47hUmsi — ON Sport (@ONTimeSports) June 4, 2025

وفي الوقت القاتل سجل أسامة فيصل الهدف الثاني لنادي البنك الأهلي بضربة رأسية متقنة في الدقيقة 90.

وتقام مباراة الإياب في نصف النهائي، يوم الأحد المقبل.

ويلعب الفائز من البنك الأهلي وإنبي، ضد الفائز من مواجهة الإسماعيلي ضد سيراميكا كليوباترا.