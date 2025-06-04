مباشر أمم أوروبا - ألمانيا (1)-(2) البرتغال.. جووووووول رونالدوووو

الأربعاء، 04 يونيو 2025 - 21:58

كتب : FilGoal

البرتغال ضد سلوفينيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ألمانيا أمام البرتغال في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية والتي تستضيفها ألمانيا.

وتأهل المنتخب الألماني لنصف النهائي بعد الفوز على حساب إيطاليا 5-4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

فيما تأهل منتخب البرتغال على حساب الدنمارك 5-3 في مجموع المباراتين.

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ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام الفائز من نصف النهائي الآخر بين إسبانيا وفرنسا.

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ق 68: جوووووول رونالدووو يسجل الهدف الثاني بعد تمريرة عرضية من نونو مينديش ليسجل الدون في المرمى الخالي.

ق 63: جوووووول التعااااادل عن طريق البديل كونسيساو بعد مروره وتسديد الكرة بطريقة رائعة في الزاوية البعيدة لـ شتيجن.

ق 60 .. 3 تبديلات لألمانيا بخروج نيك فولتمايد وليروى ساني وماكسيميليان ميتلشتيت ونزول روبن جوسينس وفولكروج وسيرجي جنابري بدلا منهم.

ق 58: 3 تبديلات للبرتغال بنزول فيتينها وسيميدو وكونسيساو بدلا من ترينكاو وجواو نيفيز وروبن نيفيز.

ق 48: جوووووول الأول لألمانيا برأسية من فيرتز سكنت شباك البرتغال، وسط اعتراضات من لاعبي البرتغال لإدعاء تداخل نيك فولتمايد مهاجم ألمانيا ومنع روبين دياش من الوصول للكرة.

ق 47: انطلاق من نونو مينديش على الجانب الأيسر ليلعب كرة عرضية حاول رونالدو اللحاق بها ولكن تحولت الكرة لضربة مرمى بعد مرورها بجوار القائم.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

ق 19: سقوط بافلوفيتش داخل منطقة الجزاء وسط مطالبات بضربة جزاء، قبل أن يسدد نيك فولتمايد الكرة قوية ولكن الحارس البرتغالي أبعدها لركنية.

ق 7: انطلاق من نيتو على الجانب الأيسر ليمرر لكرستيانو رونالدو على حدود منطقة الجزاء ليسدد ولكن شتيجن تألق وتصدى للكرة.

ق 4: فرصة أولى ضائعة بعد تسديدة ضعيفة من ليون جورتسيكا من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس كوستا.

انطلاق المباراة

البرتغال ألمانيا دوري الأمم الأوروبية
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