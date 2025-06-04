كأس العالم للأندية - حارس العين: سأتذكر اللعب ضد مانشستر سيتي ويوفنتوس لعشرات السنين

الأربعاء، 04 يونيو 2025 - 21:52

كتب : FilGoal

الأهلي ضد العين

أعرب خالد عيسى حارس مرمى العين الإماراتي عن ثقته في قدرات فريقه قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية.

وقال خالد عيسى حارس مرمى العين عبر موقع فيفا: "أعتبر نفسي محظوظا لكوني ضمن المجموعة التي كتبت التاريخ مجدداً مع نادي العين".

وأضاف "البطولة ستكون حماسية للغاية، خاصة أنها النسخة الأولى في تاريخ كرة القدم بهذا الشكل. الجميع متحمس وينتظرها بفارغ الصبر".

أخبار متعلقة:
ذا أثليتك: فيفا يقرر تخفيض أسعار تذاكر مباراة افتتاح كأس العالم للأندية تريزيجيه: قررت العودة في الوقت المناسب.. وطموحي بلا حدود في كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية - أول العرب.. العين يصل إلى واشنطن ذا أثليتك: استبعاد جاك جريليش من قائمة مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية

وتابع "اللعب ضد مانشستر سيتي ويوفنتوس؟ ستكون من أجمل المباريات التي تسجل في الذاكرة والتاريخ، وسأتذكرها لعشرات السنين. هذه لحظات لا تنسى، وتعد من الفرص النادرة التي يجب علينا اغتنامها".

وشدد "هدف إدارة العين كان واضحا منذ اللحظة التي تم فيها الإعلان عن هذه البطولة، بل حتى قبل تحديد المجموعات أو جدول المباريات. هدفنا هو الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة".

ووصلت بعثة نادي العين إلى الولايات المتحدة الأمريكية كأول العرب المتواجدين استعدادا لمنافسات كأس العالم للأندية.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية مباريات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 13 يوليو المقبل.

ويقود رامي ربيعة صفقة العين الجديد الفريق في كأس العالم بعد نهاية تعاقده مع الأهلي.

ويقع العين الإماراتي في المجموعة السابعة لكأس العالم للأندية رفقة كل من مانشستر سيتي الإنجليزي والوداد المغربي ويوفنتوس الإيطالي.

وجاء جدول مباريات العين في المونديال كالآتي:

العين × يوفنتوس (4 فجر يوم 19 يونيو)

العين × مانشستر سيتي (4 فجر يوم 23 يونيو)

العين × الوداد (10 مساء يوم 26 يونيو)

كأس العالم للأندية العين الإماراتي
نرشح لكم
"عاد إلى داره".. الرجاء المغربي يعلن تعاقده مع بدر بانون تصفيات كأس العالم - أرنولد: لدينا 3 فرص للتأهل.. ومتشوق لرؤية الجمهور العراقي كأس العالم للأندية - أول العرب.. العين يصل إلى واشنطن مؤتمر رينارد: ترتيب السعودية غير جيد.. وليس لدينا خيارات كثيرة أمام البحرين معايير الاختيار وموعد التجمع الأول.. طولان يبحث مع أبو ريدة برنامج الإعداد لكأس العرب الركراكي يستعين بـ زحزوح لتعويض نجم ريال مدريد بعد التتويج بالدوري المصري.. منتخب فلسطين يكرم وسام أبو علي ربيعة: العين زعيم آسيا.. وطموحي مختلف معه في مونديال الأندية
أخر الأخبار
"عاد إلى داره".. الرجاء المغربي يعلن تعاقده مع بدر بانون 4 ساعة | الوطن العربي
عقدة كونسيسياو تلاحق ألمانيا بعد 25 عاما.. البرتغال إلى نهائي دوري الأمم 4 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - قبل جولة الختام.. يحيى خالد يقود باريس سان جيرمان للتتويج بالدوري الفرنسي 4 ساعة | كرة يد
الشرق الأوسط: على رأسهم ديانج.. الخلود يسعى لاستمرار الثلاثي الأجنبي 5 ساعة | سعودي في الجول
مصدر من بيراميدز لـ في الجول: الفريق بدون إصابات أمام الزمالك.. وموقف عادل وفتحي 5 ساعة | الكرة المصرية
تشيلسي يعلن ضم ديلاب لمدة ستة مواسم 5 ساعة | ميركاتو
كريم فؤاد: أصبحت جاهزا للعب.. وكنت واثقا من الفوز بالدوري بعد التعادل أمام بيراميدز 5 ساعة | كأس العالم للأندية
تصفيات كأس العالم - أرنولد: لدينا 3 فرص للتأهل.. ومتشوق لرؤية الجمهور العراقي 5 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي أبطال أوروبا – باريس (5)-(0) إنتر.. سان جيرمان بطلا لأوروبا 2 خبر في الجول – ريبيرو يختار النحاس ضمن جهاز الأهلي الجديد 3 تأجيل انطلاق نهائي كأس مصر 4 "عقده ينتهي في 1 يوليو".. الزمالك يستعجل التحقيق في شكواه ضد زيزو
/articles/506663/كأس-العالم-للأندية-حارس-العين-سأتذكر-اللعب-ضد-مانشستر-سيتي-ويوفنتوس-لعشرات-السنين