كأس العالم للأندية - حارس العين: سأتذكر اللعب ضد مانشستر سيتي ويوفنتوس لعشرات السنين

أعرب خالد عيسى حارس مرمى العين الإماراتي عن ثقته في قدرات فريقه قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية.

وقال خالد عيسى حارس مرمى العين عبر موقع فيفا: "أعتبر نفسي محظوظا لكوني ضمن المجموعة التي كتبت التاريخ مجدداً مع نادي العين".

وأضاف "البطولة ستكون حماسية للغاية، خاصة أنها النسخة الأولى في تاريخ كرة القدم بهذا الشكل. الجميع متحمس وينتظرها بفارغ الصبر".

وتابع "اللعب ضد مانشستر سيتي ويوفنتوس؟ ستكون من أجمل المباريات التي تسجل في الذاكرة والتاريخ، وسأتذكرها لعشرات السنين. هذه لحظات لا تنسى، وتعد من الفرص النادرة التي يجب علينا اغتنامها".

وشدد "هدف إدارة العين كان واضحا منذ اللحظة التي تم فيها الإعلان عن هذه البطولة، بل حتى قبل تحديد المجموعات أو جدول المباريات. هدفنا هو الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة".

ووصلت بعثة نادي العين إلى الولايات المتحدة الأمريكية كأول العرب المتواجدين استعدادا لمنافسات كأس العالم للأندية.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية مباريات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 13 يوليو المقبل.

ويقود رامي ربيعة صفقة العين الجديد الفريق في كأس العالم بعد نهاية تعاقده مع الأهلي.

ويقع العين الإماراتي في المجموعة السابعة لكأس العالم للأندية رفقة كل من مانشستر سيتي الإنجليزي والوداد المغربي ويوفنتوس الإيطالي.

وجاء جدول مباريات العين في المونديال كالآتي:

العين × يوفنتوس (4 فجر يوم 19 يونيو)

العين × مانشستر سيتي (4 فجر يوم 23 يونيو)

العين × الوداد (10 مساء يوم 26 يونيو)