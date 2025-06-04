"قراركم خاطيء".. الزمالك يرد على خطاب اتحاد الكرة بشأن موعد نهاية عقد زيزو

الأربعاء، 04 يونيو 2025 - 21:39

كتب : FilGoal

احتفال أحمد زيزو بهدفه في شباك فاركو

رد نادي الزمالك على خطاب اتحاد الكرة بشأن موعد نهاية عقد أحمد زيزو، ورفض الزمالك القرار وشدد على تحميل الاتحاد مسؤولية مخالفة لوائح فيفا.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

الزمالك

ويلتقي الزمالك غدا الخميس في الثامنة والنصف مساءً مع بيراميدز في نهائي كأس مصر.

وأوضح الزمالك في خطابه أن قرار اتحاد الكرة خاطيء ولا يحق لزيزو الانتقال لأي ناد آخر قبل نهاية الموسم المحلي بإقامة نهائي كأس عاصمة مصر يوم 12 يونيو الجاري.

أخبار متعلقة:
تاريخ مواجهات الزمالك ضد بيراميدز.. تفوق أبيض مقابل 3 هزائم مصدر من الزمالك يوضح حقيقة وجود مستحقات متأخرة لـ سيسيه تقرير مغربي: الزمالك يفاوض عادل رمزي لتدريبه.. وخطوة من المدرب بسبب عقد زيزو.. اتحاد الكرة يرسل خطابا لـ الزمالك بموعد نهاية الموسم

وجاء بيان الزمالك كالآتي:

"في رد فعل سريع من نادي الزمالك بعد الخطاب الوارد إلى النادي اليوم الأربعاء من الاتحاد المصري لكرة القدم، والمتضمن رد الاتحاد بشأن تاريخ نهاية عقد اللاعب أحمد مصطفى سيد زيزو".

"حدد نادي الزمالك الرد في عدة نقاط مفصلية وحاسمة حتى لا يُهدر حق النادي، لاسيما وأن اللوائح واضحة، سواء على مستوى الاتحاد الدولي لكرة القدم، وكذلك عقد اللاعب مع الزمالك".

"وأكد الزمالك في خطابه بأن عقد اللاعب (زيزو) مازال مستمرًا مع النادي، وينتهي بتاريخ 1 يوليو 2025، تاريخ آخر قسط مستحق بعقده مع النادي، وأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال انتقال اللاعب إلى أي نادٍ آخر قبل نهاية عقده، فضلًا عن تمسك النادي بالموعد الرسمي المُعلن من الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA (أعلى جهة رياضية لكرة القدم في العالم) بانتهاء الموسم الرياضي بمصر بتاريخ 30/6/2025، وهو الأمر الذي لا يحق معه للاعب الانتقال إلى أي نادٍ آخر خلال سريان الموسم الرياضي الحالي وسريان عقده مع النادي نهائيًا، حتى إذا تم فتح فترة القيد الاستثنائية لأي نادٍ آخر قبل نهاية عقد اللاعب مع النادي".

"كما أن الزمالك أوضح أيضًا بأن لائحة المسابقات لم تقصر نهاية الموسم الرياضي على المسابقات التي ينظمها الاتحاد فقط، على النحو الوارد في رد الاتحاد – مما يُعد مخالفة للائحة المسابقات – بل جاء بنص اللائحة نصًا بأن الموسم ينتهي بنهاية آخر مباراة تنظمها الرابطة (سواء كانت في كأس الرابطة أو دوري Nile للمحترفين)، ومن ثم فإن ما ورد بخطاب الاتحاد فيما يتعلق بنهاية الموسم بآخر مباراة ينظمها الاتحاد يُشكّل خطأ ومخالفة لصريح نص اللائحة".

"وحمل رد الزمالك التأكيد بتحمل اتحاد الكرة كامل المسؤولية لمخالفة لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، ومخالفة لائحة المسابقات للموسم الحالي وعقد اللاعب، وكذلك تحمل اتحاد الكرة لكامل الأضرار التي تُصيب نادي الزمالك جراء تلك المخالفات، مع تحمّل الاتحاد المسؤولية القانونية عن تلك المغالطات التي شابت الخطاب الوارد للزمالك اليوم".

وسبق أن كشف مصدر من رابطة الأندية لـ FilGoal.com: "الموسم المحلي في مصر ينتهي بنهاية مسابقة كأس مصر وليس له علاقة بكأس الرابطة".

وتابع "الموسم المحلي بالنسبة لقيد اللاعبين يكون متعلق بالدوري وكأس مصر فقط كما هو متفق عليه مع الاتحاد الدولي".

واختتم تصريحاته "تعريف نهاية الموسم للرابطة ليس له علاقة بقيد اللاعبين".

وعلم FilGoal.com أن الزمالك قد أخطر اتحاد الكرة في خطاب رسمي أن عقد أحمد زيزو مستمر مع النادي حتى 12 يونيو الجاري.

وأوضح الزمالك في خطابه أن ذلك استنادا على نهاية الموسم المحلي بإقامة نهائي كأس عاصمة مصر يوم 12 من الشهر.

وشدد الزمالك على عدم أحقية رحيل اللاعب قبل ذلك اليوم ويحتفظ بحقوقه القانونية حالة عدم التزام اتحاد الكرة بذلك الأمر.

ورد اتحاد الكرة في خطاب رسمي بأحقية اللاعب في الرحيل عن النادي بنهاية الموسم المحلي عقب نهائي كأس مصر.

الزمالك زيزو أحمد زيزو اتحاد الكرة
نرشح لكم
غياب الهداف وأزمة الاستقرار.. نقاط قوة وضعف الزمالك وبيراميدز قبل خوض نهائي الكأس كأس العاصمة - سيراميكا كليوباترا يضع قدما في النهائي بعد الفوز على الإسماعيلي كأس العاصمة - رأسية أسامة فيصل تهدي البنك الأهلي الفوز على إنبي في ذهاب نصف النهائي تريزيجيه: قررت العودة في الوقت المناسب.. وطموحي بلا حدود في كأس العالم للأندية مصدر من الزمالك يوضح حقيقة وجود مستحقات متأخرة لـ سيسيه تاريخ مواجهات الزمالك ضد بيراميدز.. تفوق أبيض مقابل 3 هزائم فيفا يخطر بيراميدز برفع إيقاف القيد إبراهيم نور الدين مراقبا لحكام نهائي كأس مصر 2025
أخر الأخبار
تصفيات كأس العالم - أرنولد: لدينا 3 فرص للتأهل.. ومتشوق لرؤية الجمهور العراقي 10 دقيقة | الوطن العربي
غياب الهداف وأزمة الاستقرار.. نقاط قوة وضعف الزمالك وبيراميدز قبل خوض نهائي الكأس 15 دقيقة | الدوري المصري
كأس العالم للأندية - لويس إنريكي: الفرق الأوروبية الأوفر حظا.. لكن كرة القدم لا تخلو من المفاجآت 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
رؤوف خليف معلقا على نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز 32 دقيقة | الكرة المصرية
كأس العاصمة - سيراميكا كليوباترا يضع قدما في النهائي بعد الفوز على الإسماعيلي 58 دقيقة | الكرة المصرية
كأس العاصمة - رأسية أسامة فيصل تهدي البنك الأهلي الفوز على إنبي في ذهاب نصف النهائي ساعة | الكرة المصرية
مباشر أمم أوروبا - ألمانيا (1)-(0) البرتغال.. جووووووول أول ساعة | الكرة الأوروبية
كأس العالم للأندية - حارس العين: سأتذكر اللعب ضد مانشستر سيتي ويوفنتوس لعشرات السنين ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي أبطال أوروبا – باريس (5)-(0) إنتر.. سان جيرمان بطلا لأوروبا 2 خبر في الجول – ريبيرو يختار النحاس ضمن جهاز الأهلي الجديد 3 تأجيل انطلاق نهائي كأس مصر 4 "عقده ينتهي في 1 يوليو".. الزمالك يستعجل التحقيق في شكواه ضد زيزو
/articles/506662/قراركم-خاطيء-الزمالك-يرد-على-خطاب-اتحاد-الكرة-بشأن-موعد-نهاية-عقد-زيزو