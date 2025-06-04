"قراركم خاطيء".. الزمالك يرد على خطاب اتحاد الكرة بشأن موعد نهاية عقد زيزو

رد نادي الزمالك على خطاب اتحاد الكرة بشأن موعد نهاية عقد أحمد زيزو، ورفض الزمالك القرار وشدد على تحميل الاتحاد مسؤولية مخالفة لوائح فيفا.

ويلتقي الزمالك غدا الخميس في الثامنة والنصف مساءً مع بيراميدز في نهائي كأس مصر.

وأوضح الزمالك في خطابه أن قرار اتحاد الكرة خاطيء ولا يحق لزيزو الانتقال لأي ناد آخر قبل نهاية الموسم المحلي بإقامة نهائي كأس عاصمة مصر يوم 12 يونيو الجاري.

وجاء بيان الزمالك كالآتي:

"في رد فعل سريع من نادي الزمالك بعد الخطاب الوارد إلى النادي اليوم الأربعاء من الاتحاد المصري لكرة القدم، والمتضمن رد الاتحاد بشأن تاريخ نهاية عقد اللاعب أحمد مصطفى سيد زيزو".

"حدد نادي الزمالك الرد في عدة نقاط مفصلية وحاسمة حتى لا يُهدر حق النادي، لاسيما وأن اللوائح واضحة، سواء على مستوى الاتحاد الدولي لكرة القدم، وكذلك عقد اللاعب مع الزمالك".

"وأكد الزمالك في خطابه بأن عقد اللاعب (زيزو) مازال مستمرًا مع النادي، وينتهي بتاريخ 1 يوليو 2025، تاريخ آخر قسط مستحق بعقده مع النادي، وأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال انتقال اللاعب إلى أي نادٍ آخر قبل نهاية عقده، فضلًا عن تمسك النادي بالموعد الرسمي المُعلن من الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA (أعلى جهة رياضية لكرة القدم في العالم) بانتهاء الموسم الرياضي بمصر بتاريخ 30/6/2025، وهو الأمر الذي لا يحق معه للاعب الانتقال إلى أي نادٍ آخر خلال سريان الموسم الرياضي الحالي وسريان عقده مع النادي نهائيًا، حتى إذا تم فتح فترة القيد الاستثنائية لأي نادٍ آخر قبل نهاية عقد اللاعب مع النادي".

"كما أن الزمالك أوضح أيضًا بأن لائحة المسابقات لم تقصر نهاية الموسم الرياضي على المسابقات التي ينظمها الاتحاد فقط، على النحو الوارد في رد الاتحاد – مما يُعد مخالفة للائحة المسابقات – بل جاء بنص اللائحة نصًا بأن الموسم ينتهي بنهاية آخر مباراة تنظمها الرابطة (سواء كانت في كأس الرابطة أو دوري Nile للمحترفين)، ومن ثم فإن ما ورد بخطاب الاتحاد فيما يتعلق بنهاية الموسم بآخر مباراة ينظمها الاتحاد يُشكّل خطأ ومخالفة لصريح نص اللائحة".

"وحمل رد الزمالك التأكيد بتحمل اتحاد الكرة كامل المسؤولية لمخالفة لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، ومخالفة لائحة المسابقات للموسم الحالي وعقد اللاعب، وكذلك تحمل اتحاد الكرة لكامل الأضرار التي تُصيب نادي الزمالك جراء تلك المخالفات، مع تحمّل الاتحاد المسؤولية القانونية عن تلك المغالطات التي شابت الخطاب الوارد للزمالك اليوم".

وسبق أن كشف مصدر من رابطة الأندية لـ FilGoal.com: "الموسم المحلي في مصر ينتهي بنهاية مسابقة كأس مصر وليس له علاقة بكأس الرابطة".

وتابع "الموسم المحلي بالنسبة لقيد اللاعبين يكون متعلق بالدوري وكأس مصر فقط كما هو متفق عليه مع الاتحاد الدولي".

واختتم تصريحاته "تعريف نهاية الموسم للرابطة ليس له علاقة بقيد اللاعبين".

وعلم FilGoal.com أن الزمالك قد أخطر اتحاد الكرة في خطاب رسمي أن عقد أحمد زيزو مستمر مع النادي حتى 12 يونيو الجاري.

وأوضح الزمالك في خطابه أن ذلك استنادا على نهاية الموسم المحلي بإقامة نهائي كأس عاصمة مصر يوم 12 من الشهر.

وشدد الزمالك على عدم أحقية رحيل اللاعب قبل ذلك اليوم ويحتفظ بحقوقه القانونية حالة عدم التزام اتحاد الكرة بذلك الأمر.

ورد اتحاد الكرة في خطاب رسمي بأحقية اللاعب في الرحيل عن النادي بنهاية الموسم المحلي عقب نهائي كأس مصر.