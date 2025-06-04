التشكيل - تير شتيجن وفيرتز أساسيان مع ألمانيا.. ورونالدو يقود هجوم البرتغال بدوري الأمم

الأربعاء، 04 يونيو 2025 - 21:12

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - البرتغال

يلتقي منتخب ألمانيا أمام نظيره البرتغالي في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية والتي تستضيفها ألمانيا.

وتأهل المنتخب الألماني لنصف النهائي بعد الفوز على حساب إيطاليا 5-4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

فيما تأهل منتخب البرتغال على حساب الدنمارك 5-3 في مجموع المباراتين.

أخبار متعلقة:
قائمة البرتغال - رونالدو يقود الهجوم استعدادا لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية يويفا يسمح بزيادة عدد اللاعبين في دوري الأمم الأوروبية دوري الأمم الأوروبية - في ألمانيا.. تعرف على مواعيد مباريات نصف النهائي الناري

ويبدأ المنتخب الألماني بـ تير شتيجن في حراسة المرمى، ويقود الهجوم فلوريان فيرتز مهاجم باير ليفركوزن الذي يقترب من الانتقال إلى ليفربول.

أما كرستيانو رونالدو فيقود هجوم البرتغال، في التشكيل الذي يشهد تواجد برناردو سيلفا، وبرونو فيرنانديز، بالإضافة إلى نونو مينديش المتوج مع باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا.

جوليان ناجيلسمان المدير الفني لألمانيا اختار البدء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن

الدفاع: فالديمار أنطون - روبن كوخ - جوناثان تاه

الوسط: جوشوا كيميتش - بافلوفيتش - جورتسيكا - ماكسيميليان ميتلشتيت

الهجوم: ليروى ساني - فلوريان فيرتز - نيك فولتمايد

أما روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال فيبدأ بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا

الدفاع: جواو نيفيز - روبن دياش - جونكالو ايناسيو - نونو ميندش

الوسط: روبن نيفيز - بيرناردو سيلفا - برونو فيرنانديز

الهجوم: فرانسيسكو ترينكاو - بيدرو نيتو - كرستيانو رونالدو

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام الفائز من نصف النهائي الآخر بين إسبانيا وفرنسا.

وتقام المباراة النهائية يوم الأحد 8 مايو الساعة 10 مساءً، فيما تقام مباراة تحديد المركز الثالث بنفس اليوم الساعة 4 مساءً.

دوري الأمم الأوروبية ألمانيا البرتعال
نرشح لكم
تشيلسي يعلن ضم ديلاب لمدة ستة مواسم كأس العالم للأندية - لويس إنريكي: الفرق الأوروبية الأوفر حظا.. لكن كرة القدم لا تخلو من المفاجآت مباشر أمم أوروبا - ألمانيا (1)-(2) البرتغال.. جووووووول رونالدوووو ذا أثليتك: استبعاد جاك جريليش من قائمة مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية بيتار سوسيتش.. إنتر يعلن أولى صفقاته الصيفية رئيس كومو يكشف موقفه من رحيل فابريجاس لتدريب إنتر تقرير: فابريجاس يوافق على تدريب إنتر وسام أبو علي: جاهزون لمباراة الكويت.. وسنهدي الفوز لكل الشعب الفلسطيني
أخر الأخبار
تشيلسي يعلن ضم ديلاب لمدة ستة مواسم 4 دقيقة | ميركاتو
كريم فؤاد: أصبحت جاهزا للعب.. وكنت واثقا من الفوز بالدوري بعد التعادل أمام بيراميدز 18 دقيقة | كأس العالم للأندية
تصفيات كأس العالم - أرنولد: لدينا 3 فرص للتأهل.. ومتشوق لرؤية الجمهور العراقي 31 دقيقة | الوطن العربي
غياب الهداف وأزمة الاستقرار.. نقاط قوة وضعف الزمالك وبيراميدز قبل خوض نهائي الكأس 36 دقيقة | الدوري المصري
كأس العالم للأندية - لويس إنريكي: الفرق الأوروبية الأوفر حظا.. لكن كرة القدم لا تخلو من المفاجآت 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
رؤوف خليف معلقا على نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز 53 دقيقة | الكرة المصرية
كأس العاصمة - سيراميكا كليوباترا يضع قدما في النهائي بعد الفوز على الإسماعيلي ساعة | الكرة المصرية
كأس العاصمة - رأسية أسامة فيصل تهدي البنك الأهلي الفوز على إنبي في ذهاب نصف النهائي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي أبطال أوروبا – باريس (5)-(0) إنتر.. سان جيرمان بطلا لأوروبا 2 خبر في الجول – ريبيرو يختار النحاس ضمن جهاز الأهلي الجديد 3 تأجيل انطلاق نهائي كأس مصر 4 "عقده ينتهي في 1 يوليو".. الزمالك يستعجل التحقيق في شكواه ضد زيزو
/articles/506661/التشكيل-تير-شتيجن-وفيرتز-أساسيان-مع-ألمانيا-ورونالدو-يقود-هجوم-البرتغال-بدوري-الأمم