التشكيل - تير شتيجن وفيرتز أساسيان مع ألمانيا.. ورونالدو يقود هجوم البرتغال بدوري الأمم

يلتقي منتخب ألمانيا أمام نظيره البرتغالي في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية والتي تستضيفها ألمانيا.

وتأهل المنتخب الألماني لنصف النهائي بعد الفوز على حساب إيطاليا 5-4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

فيما تأهل منتخب البرتغال على حساب الدنمارك 5-3 في مجموع المباراتين.

ويبدأ المنتخب الألماني بـ تير شتيجن في حراسة المرمى، ويقود الهجوم فلوريان فيرتز مهاجم باير ليفركوزن الذي يقترب من الانتقال إلى ليفربول.

أما كرستيانو رونالدو فيقود هجوم البرتغال، في التشكيل الذي يشهد تواجد برناردو سيلفا، وبرونو فيرنانديز، بالإضافة إلى نونو مينديش المتوج مع باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا.

جوليان ناجيلسمان المدير الفني لألمانيا اختار البدء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن

الدفاع: فالديمار أنطون - روبن كوخ - جوناثان تاه

الوسط: جوشوا كيميتش - بافلوفيتش - جورتسيكا - ماكسيميليان ميتلشتيت

الهجوم: ليروى ساني - فلوريان فيرتز - نيك فولتمايد

أما روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال فيبدأ بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا

الدفاع: جواو نيفيز - روبن دياش - جونكالو ايناسيو - نونو ميندش

الوسط: روبن نيفيز - بيرناردو سيلفا - برونو فيرنانديز

الهجوم: فرانسيسكو ترينكاو - بيدرو نيتو - كرستيانو رونالدو

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام الفائز من نصف النهائي الآخر بين إسبانيا وفرنسا.

وتقام المباراة النهائية يوم الأحد 8 مايو الساعة 10 مساءً، فيما تقام مباراة تحديد المركز الثالث بنفس اليوم الساعة 4 مساءً.