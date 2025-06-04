ذا أثليتك: فيفا يقرر تخفيض أسعار تذاكر مباراة افتتاح كأس العالم للأندية

الأربعاء، 04 يونيو 2025 - 20:52

كتب : FilGoal

جمهور الأهلي أمام الهلال السوداني

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تخفيض أسعار تذاكر مباراة افتتاح كأس العالم للأندية بين الأهلي وإنتر ميامي.

وكشفت شبكة "ذا أثليتك" أن تلك الخطوة من فيفا جاءت خوفا من أن تطغى المقاعد الفارغة في ملعب هارد روك في المباراة الافتتاحية.

وقال مصدر للشبكة أن رقم التذاكر المباعة للمباراة الافتتاحية أعلى بكثير من 20 ألف مقعد.

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وأوضح التقرير إلى أن أسعار التذاكر انخفضت إلى 55 دولار فقط وهو ما مثّل نصف السعر الذي كان متاحا عبر موقع فيفا في شهر مايو الماضي.

ويأمل فيفا الآن أن تجذب هذه الأسعار المخفضة الجمهور خلال حملة دعائية مكثفة في الأسبوع الأخير قبل البطولة.

وتابع التقرير إلى أن أسعار التذاكر في مستوى أعلى في المراحل التالية من دور المجموعات على أمل زيادة الاهتمام الجماهيري بالبطولة مع تقدمها.

فعلى سبيل المثال تبدأ أسعار تذاكر مباراة إنتر ميامي مع بالميراس من 113 دولار، فيما تبدأ أسعار مباراة إنتر ميامي ضد بورتو البرتغال بسعر 58 دولار.

وصرّح فيفا: "أدى الإقبال الدولي القوي إلى حجز تذاكر البطولة من أكثر من 130 دولة. الدول العشر الأكثر مبيعا هي الولايات المتحدة، تليها البرازيل والأرجنتين والمكسيك وكندا وألمانيا والسعودية وفرنسا واليابان وإسبانيا".

وتأتي أرخص مباراة من حيث أسعار التذاكر بين ريفر بليت الأرجنتيني وأوروا ريد الياباني وتبدأ من 24 دولار.

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