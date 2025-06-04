كأس العالم للأندية - أول العرب.. العين يصل إلى واشنطن

وصلت بعثة نادي العين إلى الولايات المتحدة الأمريكية كأول العرب المتواجدين استعدادا لمنافسات كأس العالم للأندية.

وكانت بعثة العين قد غادرت الإمارات فجر اليوم الأربعاء قبل أن تصل مساء إلى واشنطن.

ويخوض فريق العين معسكرا في واشنطن قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية مباريات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 13 يوليو المقبل.

ويقود رامي ربيعة صفقة العين الجديد الفريق في كأس العالم بعد نهاية تعاقده مع الأهلي.

ويقع العين الإماراتي في المجموعة السابعة لكأس العالم للأندية رفقة كل من مانشستر سيتي الإنجليزي والوداد المغربي ويوفنتوس الإيطالي.

وجاء جدول مباريات العين في المونديال كالآتي:

العين × يوفنتوس (4 فجر يوم 19 يونيو)

العين × مانشستر سيتي (4 فجر يوم 23 يونيو)

العين × الوداد (10 مساء يوم 26 يونيو)