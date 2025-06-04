كأس العالم للأندية - أول العرب.. العين يصل إلى واشنطن

الأربعاء، 04 يونيو 2025 - 20:00

كتب : FilGoal

رامي ربيعة - العين

وصلت بعثة نادي العين إلى الولايات المتحدة الأمريكية كأول العرب المتواجدين استعدادا لمنافسات كأس العالم للأندية.

وكانت بعثة العين قد غادرت الإمارات فجر اليوم الأربعاء قبل أن تصل مساء إلى واشنطن.

ويخوض فريق العين معسكرا في واشنطن قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية.

أخبار متعلقة:
ربيعة: العين زعيم آسيا.. وطموحي مختلف معه في مونديال الأندية كما انفرد في الجول.. العين يعلن ضم رامي ربيعة كأس العالم للأندية - العين يواصل تدعيماته بمدافع نمساوي كأس العالم للأندية - العين يتعاقد مع مدافع سلوفيني

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية مباريات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 13 يوليو المقبل.

ويقود رامي ربيعة صفقة العين الجديد الفريق في كأس العالم بعد نهاية تعاقده مع الأهلي.

ويقع العين الإماراتي في المجموعة السابعة لكأس العالم للأندية رفقة كل من مانشستر سيتي الإنجليزي والوداد المغربي ويوفنتوس الإيطالي.

وجاء جدول مباريات العين في المونديال كالآتي:

العين × يوفنتوس (4 فجر يوم 19 يونيو)

العين × مانشستر سيتي (4 فجر يوم 23 يونيو)

العين × الوداد (10 مساء يوم 26 يونيو)

كأس العالم للأندية العين رامي ربيعة
نرشح لكم
كريم فؤاد: أصبحت جاهزا للعب.. وكنت واثقا من الفوز بالدوري بعد التعادل أمام بيراميدز كأس العالم للأندية - لويس إنريكي: الفرق الأوروبية الأوفر حظا.. لكن كرة القدم لا تخلو من المفاجآت كأس العالم للأندية - حارس العين: سأتذكر اللعب ضد مانشستر سيتي ويوفنتوس لعشرات السنين بداية رحلة العالمية.. بعثة الأهلي تطير إلى أمريكا بـ 25 لاعبا وغياب ثنائي ذا أثليتك: فيفا يقرر تخفيض أسعار تذاكر مباراة افتتاح كأس العالم للأندية ذا أثليتك: استبعاد جاك جريليش من قائمة مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية قائمة الأهلي - تواجد بن رمضان وصفقة منتظرة.. 28 لاعبا في كأس العالم للأندية خبر في الجول - أحمد رمضان يسافر مع بعثة الأهلي إلى أمريكا
أخر الأخبار
تشيلسي يعلن ضم ديلاب لمدة ستة مواسم 6 دقيقة | ميركاتو
كريم فؤاد: أصبحت جاهزا للعب.. وكنت واثقا من الفوز بالدوري بعد التعادل أمام بيراميدز 19 دقيقة | كأس العالم للأندية
تصفيات كأس العالم - أرنولد: لدينا 3 فرص للتأهل.. ومتشوق لرؤية الجمهور العراقي 33 دقيقة | الوطن العربي
غياب الهداف وأزمة الاستقرار.. نقاط قوة وضعف الزمالك وبيراميدز قبل خوض نهائي الكأس 38 دقيقة | الدوري المصري
كأس العالم للأندية - لويس إنريكي: الفرق الأوروبية الأوفر حظا.. لكن كرة القدم لا تخلو من المفاجآت 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
رؤوف خليف معلقا على نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز 54 دقيقة | الكرة المصرية
كأس العاصمة - سيراميكا كليوباترا يضع قدما في النهائي بعد الفوز على الإسماعيلي ساعة | الكرة المصرية
كأس العاصمة - رأسية أسامة فيصل تهدي البنك الأهلي الفوز على إنبي في ذهاب نصف النهائي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي أبطال أوروبا – باريس (5)-(0) إنتر.. سان جيرمان بطلا لأوروبا 2 خبر في الجول – ريبيرو يختار النحاس ضمن جهاز الأهلي الجديد 3 تأجيل انطلاق نهائي كأس مصر 4 "عقده ينتهي في 1 يوليو".. الزمالك يستعجل التحقيق في شكواه ضد زيزو
/articles/506657/كأس-العالم-للأندية-أول-العرب-العين-يصل-إلى-واشنطن