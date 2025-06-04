انتهت في كأس العاصمة - البنك الأهلي (2)-(1) إنبي.. انتصار في الوقت القاتل

الأربعاء، 04 يونيو 2025 - 19:59

كتب : FilGoal

إنبي - البنك الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة البنك الأهلي ضد إنبي بمسابقة كأس عاصمة مصر.

ويلعب البنك الأهلي ضد إنبي ضمن ذهاب نصف نهائي كأس العاصمة.

لمتابعة مباراة البنك الأهلي ضد إنبي دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

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نهاية المباراة

ق90 أسامة فيصل يسجل الهدف الثاني لنادي البنك الأهلي بضربة رأسية متقنة

ق84 تسديدة قوية من أحمد ربيع تمر بجوار مرمى إنبي بقليل

ق79 محمد شريف حتحوت يهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني لنادي إنبي

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق37 أحمد زكي يسجل هدف التعادل لنادي إنبي بعد تمريرة متقنة من محمد شريف حتحوت

ق35 تسديدة خطيرة من محمد شريف حتحوت يتصدى لها البلعوطي

ق29 أحمد ياسر ريان يسجل الهدف الأول للبنك الأهلي من ركلة جزاء

ق7 تسديدة قوية من زياد كمال لاعب إنبي يتصدى لها حارس مرمى البنك الأهلي

انطلاق المباراة

كأس عاصمة مصر إنبي البنك الأهلي
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