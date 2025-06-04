مصدر من الزمالك يوضح حقيقة وجود مستحقات متأخرة لـ سيسيه

الأربعاء، 04 يونيو 2025 - 19:56

كتب : FilGoal

عبد الله سيسيه - الزمالك

أوضح مصدر من نادي الزمالك حقيقة مطالبة عبد الله سيسيه لاعب الفريق السابق بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.

وكان الزمالك قد دفع المستحقات المتبقية من عقد البوركينابي والمقدرة لـ 160 ألف دولار في 2019. (طالع التفاصيل)

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "سيسيه لا يحق له التقدم بشكوى ضد النادي أمام فيفا للمطالبة بمستحقاته المتأخرة في حال وجود مستحقات له لدى القلعة البيضاء".

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وأكمل "لائحة فيفا تنص على أنه لا يحق لأي لاعب التقدم بشكوى للمطالبة بمستحقاته بعد مرور أكثر من سنتين على انقاضها".

عبد الله سيسيه انضم لنادي الزمالك قادما من المصري في عام 2012 وقضى معه عاما وحيدا قبل أن يعار إلى الاتحاد الليبي واتحاد الشرطة المصري وبعد ذلك رحل عن النادي الأبيض في 2016.

وسجل سيسيه مع الزمالك 10 أهداف وصنع هدفين في 32 مباراة شارك فيها.

عبد الله سيسيه الزمالك
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