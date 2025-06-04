تاريخ مواجهات الزمالك ضد بيراميدز.. تفوق أبيض مقابل 3 هزائم

يحاول الزمالك إنقاذ موسمه عندما يواجه بيراميدز في مواجهة مرتقبة ضمن نهائي كأس مصر.

ويلعب الزمالك أمام بيراميدز مساء الخميس ضمن نهائي المسابقة الأقدم محليا.

وتقام المباراة في تمام الساعة 8:30 مساء على استاد القاهرة.

الزمالك سيواجه بيراميدز في النهائي الثاني لكاس مصر، إذ سبق وأن فاز الأبيض على نيظره السماوي 3-0 بنهائي كأس مصر موسم 2019-2018.

وبشكل عام يتفوق الزمالك على بيراميدز في تاريخ مواجهات الفريقين، لكن الفريق السماوي حقق الفوز في آخر مباراتين جمعا الفريقين.

ويقدم إليكم FilGoal.com تاريخ مواجهات الزمالك ضد بيراميدز.

يدخل الزمالك المباراة متفوقا في المواجهات التاريخية ضد بيراميدز.

وسبق ولعب الزمالك ضد بيراميدز 18 مباراة بواقع 14 مواجهة في الدوري و3 في كأس مصر ومباراة في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

الزمالك حقق الفوز على بيراميدز 6 مرات وخسر 3 مرات.

بينما انتهت 9 مواجهات بين الفريقين بالتعادل، منها 2 في كأس مصر وصلت إلى ركلات الترجيح وانتهت مرة بفوز الزمالك وأخرى بفوز بيراميدز.

بالإضافة إلى مواجهة في نصف نهائي كأس السوبر، انتهت بفوز الزمالك بركلات الترجيح.

المواجهة الأولى بين الزمالك وبيراميدز كانت في الدوري موسم 2018-2019، وانتهت بالتعادل 3-3.

وسجل للزمالك كل من فرجاني ساسي هدفين، ومحمود علاء هدف.

بينما سجل لبيراميدز كل من كينو هدفين وإريك تراوري هدف.

وفي المباراة الثانية بين الفريقين في الدور الثاني من دوري 2018-2019، فاز بيراميدز بهدف دون رد سجله علي جبر.

أما المواجهة الثالثة بين الفريقين كانت في نهائي كأس مصر 2019 وفاز الزمالك بثلاثية سجلها أشرف بنشرقي هدفين، وهدف من يوسف إبراهيم "أوباما".

ثم فاز الزمالك على بيراميدز في الدوري المصري مرتين متتاليتين في موسم 2019-2020.

بعدها تعادل الفريقين مرتين متتاليتين في موسم 2020-2021.

وعاد الزمالك للانتصارات على بيراميدز وفاز عليه بهدف دون رد في دوري 2022-2023 بهدف سجله مصطفى شلبي.

وانتصر بيراميدز على الزمالك في نصف نهائي كأس مصر 2022 بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بينهما بالتعادل بهدف لكل فريق.

ثم تعادل الفريقين في الدور الأول من دوري 2022-2023 بهدفين لكل فريق.

وتغلب الزمالك على بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر بركلات الترجيح، بعد نهاية المباراة بالتعادل 3-3 بين الفريقن.

الزمالك واجه بيراميدز في ختام موسم 2023-2024 وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وفي بداية موسم 2024-2025 فاز الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح، بعدما تعادلا بهدف لكل فريق حيث سجل إبراهيم عادل هدف بيراميدز، فيما أحرز سيف الجزيري هدف الزمالك.

وفي الدور الأول من مسابقة الدوري بالموسم ذاته فاز بيراميدز على الزمالك 3-0، وسجيل فيستون ماييلي ومصطفى فتحي إبراهيم عادل.

وكرر بيراميدز الفوز على الزمالك في مرحلة تحديد البطل من موسم 2024-2025 بهدف دون رد سجله إبراهيم عادل، في آخر مباراة جمعت الفريقين.