فيفا يخطر بيراميدز برفع إيقاف القيد

الأربعاء، 04 يونيو 2025 - 19:45

كتب : حامد وجدي

بيراميدز - بيان رسمي

أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نادي بيراميدز في خطاب رسمي برفع إيقاف القيد عن النادي.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن إيقاف القيد بسبب اللاعب النيجيري الشاب صامويل أوجو.

وأوضح بيراميدز وقتها أن ذلك بسبب عدم تمكن اللاعب من إصدار جواز السفر الإلكتروني الخاص به على موقع فيفا مما أدى لإيقاف القيد عن ناديه الأصلي وهو بيراميدز.

أخبار متعلقة:
مران الزمالك - جلسة الرمادي وتخفيف الحمل البدني تحضيرا لـ بيراميدز مؤتمر الرمادي: دعم الجماهير مفتاح الفوز على بيراميدز.. والزمالك يملك نخبة لاعبين بسبب التهنئة والموافقة على تأجيل نهائي الكأس.. بيراميدز يتقدم بالشكر لنادي الزمالك تأهل 4 من 32.. الكشف عن تفاصيل كأس العالم للأندية 2029 بمشاركة بيراميدز

إصدار جواز سفر إلكتروني للاعبين هو إجراء جديد يتم تنفيذه من جانب فيفا للاعبين الذين يتحولون من اللعب في صفوف الشباب إلى لاعب محترف وهو ما ينطبق على لاعب بيراميدز، وهو إجراء جديد يتبع لأول مرة في الكرة العالمية.

وأبلغ فيفا نادي بيراميدز في خطاب رسمي أنه تم تسوية القضية المتواجدة بلجنة الانضباط.

وبذلك تم رفع إيقاف القيد بشكل دائم، وتم طلب رفع الإيقاف فورا من قبل الاتحاد المصري.

وأوضح فيفا في خطابه أن هذا القرار متعلق فقط بتلك القضية، وإذا كانت هناك قضايا أخرى تظل سارية.

بيراميدز إيقاف القيد
نرشح لكم
غياب الهداف وأزمة الاستقرار.. نقاط قوة وضعف الزمالك وبيراميدز قبل خوض نهائي الكأس كأس العاصمة - سيراميكا كليوباترا يضع قدما في النهائي بعد الفوز على الإسماعيلي كأس العاصمة - رأسية أسامة فيصل تهدي البنك الأهلي الفوز على إنبي في ذهاب نصف النهائي "قراركم خاطيء".. الزمالك يرد على خطاب اتحاد الكرة بشأن موعد نهاية عقد زيزو تريزيجيه: قررت العودة في الوقت المناسب.. وطموحي بلا حدود في كأس العالم للأندية مصدر من الزمالك يوضح حقيقة وجود مستحقات متأخرة لـ سيسيه تاريخ مواجهات الزمالك ضد بيراميدز.. تفوق أبيض مقابل 3 هزائم إبراهيم نور الدين مراقبا لحكام نهائي كأس مصر 2025
أخر الأخبار
تصفيات كأس العالم - أرنولد: لدينا 3 فرص للتأهل.. ومتشوق لرؤية الجمهور العراقي 10 دقيقة | الوطن العربي
غياب الهداف وأزمة الاستقرار.. نقاط قوة وضعف الزمالك وبيراميدز قبل خوض نهائي الكأس 16 دقيقة | الدوري المصري
كأس العالم للأندية - لويس إنريكي: الفرق الأوروبية الأوفر حظا.. لكن كرة القدم لا تخلو من المفاجآت 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
رؤوف خليف معلقا على نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز 32 دقيقة | الكرة المصرية
كأس العاصمة - سيراميكا كليوباترا يضع قدما في النهائي بعد الفوز على الإسماعيلي 58 دقيقة | الكرة المصرية
كأس العاصمة - رأسية أسامة فيصل تهدي البنك الأهلي الفوز على إنبي في ذهاب نصف النهائي ساعة | الكرة المصرية
مباشر أمم أوروبا - ألمانيا (1)-(0) البرتغال.. جووووووول أول ساعة | الكرة الأوروبية
كأس العالم للأندية - حارس العين: سأتذكر اللعب ضد مانشستر سيتي ويوفنتوس لعشرات السنين ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي أبطال أوروبا – باريس (5)-(0) إنتر.. سان جيرمان بطلا لأوروبا 2 خبر في الجول – ريبيرو يختار النحاس ضمن جهاز الأهلي الجديد 3 تأجيل انطلاق نهائي كأس مصر 4 "عقده ينتهي في 1 يوليو".. الزمالك يستعجل التحقيق في شكواه ضد زيزو
/articles/506652/فيفا-يخطر-بيراميدز-برفع-إيقاف-القيد