فيفا يخطر بيراميدز برفع إيقاف القيد

أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نادي بيراميدز في خطاب رسمي برفع إيقاف القيد عن النادي.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن إيقاف القيد بسبب اللاعب النيجيري الشاب صامويل أوجو.

وأوضح بيراميدز وقتها أن ذلك بسبب عدم تمكن اللاعب من إصدار جواز السفر الإلكتروني الخاص به على موقع فيفا مما أدى لإيقاف القيد عن ناديه الأصلي وهو بيراميدز.

إصدار جواز سفر إلكتروني للاعبين هو إجراء جديد يتم تنفيذه من جانب فيفا للاعبين الذين يتحولون من اللعب في صفوف الشباب إلى لاعب محترف وهو ما ينطبق على لاعب بيراميدز، وهو إجراء جديد يتبع لأول مرة في الكرة العالمية.

وأبلغ فيفا نادي بيراميدز في خطاب رسمي أنه تم تسوية القضية المتواجدة بلجنة الانضباط.

وبذلك تم رفع إيقاف القيد بشكل دائم، وتم طلب رفع الإيقاف فورا من قبل الاتحاد المصري.

وأوضح فيفا في خطابه أن هذا القرار متعلق فقط بتلك القضية، وإذا كانت هناك قضايا أخرى تظل سارية.