مؤتمر رينارد: ترتيب السعودية غير جيد.. وليس لدينا خيارات كثيرة أمام البحرين

اعترف هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية، بصعوبة مواجهة منافسه البحرين في الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من المرحلة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويحل المنتخب السعودي ضيفا على نظيره البحريني الساعة السابعة مساء الخميس، على استاد البحرين الوطني.

وأوضح رينارد في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "أحترم منتخب البحرين المتوج بكأس الخليج في ديسمبر الماضي، فريق قوي وعنيد".

وأكمل "لعبنا 3 مرات أمام البحرين في كأس الخليج، ولكن الوضع مختلف هذه المرة".

وأضاف "موقعنا ليس جيدا في ترتيب المجموعة، ومحظوظون بمعرفة نتيجة مباراة أستراليا والبحرين قبل مباراتنا".

وأتم "ليس لدينا خيارات كثيرة أمام البحرين، ونحمل على عاتقنا مسؤولية التأهل لكأس العالم".

ويحتل المنتخب السعودية المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، فيما تحتل البحرين المركز الخامس برصيد 6 نقاط، نفس رصيد منتخب الصين صاحب المركز السادس والأخير، ولكن فارق الأهداف لصالح المنتخب العربي.

ويلتقي المنتخب السعودي في الجولة الأخيرة أمام نظيره الأسترالي.

ويحتاج المنتخب السعودي للفوز في مباراتيه أمام البحرين وأستراليا لضمان التأهل مباشرة إلى المونديال.

ويتصدر المنتخب الياباني المجموعة برصيد 20 نقطة وضمن التأهل مباشرة لكأس العالم، فيما يلاحقه منتخب أستراليا برصيد 13 نقطة.

ويحل منتخب اليابان ضيفا على أستراليا الساعة الثانية ظهر الخميس، فيما تستضيف إندونسيا رابع المجموعة بـ9 نقاط منتخب الصين.

وتقام المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية، بنظام 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 فرق، ليتأهل أول منتخبين مباشرة إلى كأس العالم، فيما يخوض المنتخبان صاحبا المركزين الثالث والرابع المرحلة الرابعة من التصفيات، ويودع المنتخبان صاحبا المركزين الخامس والسادس التصفيات.

المرحلة الرابعة سيتأهل لها 6 منتخبات أصحاب المركزين الثالث والرابع في المجموعات الثلاث، ليتم تقسيمهم إلى مجموعتين، في كل مجموعة 3 فرق، على أن يتأهل أول كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم ليصل عدد المتأهلين من آسيا للمونديال إلى 8 منتخبات.

ويتبقى مقعد وحيد يتنافس عليه المنتخبان صاحبا المركز الثاني في مجموعتي المرحلة الخامسة، والفائز يتأهل ليخوض الملحق القاري.