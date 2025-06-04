التشكيل - زلاكة ولاكاي أساسيان مع سيراميكا كليوباترا.. وتراوري يقود هجوم الإسماعيلي
الأربعاء، 04 يونيو 2025 - 19:22
كتب : FilGoal
أعلن فريقا سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي التشكيل الأساسي للمباراة المقررة بين الفريقين.
ويحل سيراميكا كليوباترا ضيفا على الإسماعيلي في ذهاب نصف نهائي كأس عاصمة مصر.
وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام
خط الدفاع: محمد شكري - جاستس آرثر - رجب نبيل - أحمد هاني.
خط الوسط: عمر قلاوة - محمد رضا - أحمد بلحاج - محمود عبد الحفيظ زلاكة
خط الهجوم: فخري لاكاي - مازن ياسر
بينما تشكيل الإسماعيلي كالآتي:
حراسة المرمى: عبد الله جمال
خط الدفاع: محمد إيهاب - محمد عمار - حسن صابر.
خط الوسط: - هشام محمد - عبد الرحمن الدح - عبد الله السعيد - محمد عبد السميع.
خط الهجوم: مروان حمدي - إيريك تراوري - محمد خطاري.
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