التشكيل - زلاكة ولاكاي أساسيان مع سيراميكا كليوباترا.. وتراوري يقود هجوم الإسماعيلي

الأربعاء، 04 يونيو 2025 - 19:22

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - سيراميكا كليوباترا - كأس الرابطة

أعلن فريقا سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي التشكيل الأساسي للمباراة المقررة بين الفريقين.

ويحل سيراميكا كليوباترا ضيفا على الإسماعيلي في ذهاب نصف نهائي كأس عاصمة مصر.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:

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حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - جاستس آرثر - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: عمر قلاوة - محمد رضا - أحمد بلحاج - محمود عبد الحفيظ زلاكة

خط الهجوم: فخري لاكاي - مازن ياسر

بينما تشكيل الإسماعيلي كالآتي:

حراسة المرمى: عبد الله جمال

خط الدفاع: محمد إيهاب - محمد عمار - حسن صابر.

خط الوسط: - هشام محمد - عبد الرحمن الدح - عبد الله السعيد - محمد عبد السميع.

خط الهجوم: مروان حمدي - إيريك تراوري - محمد خطاري.

كأس عاصمة مصر الإسماعيلي سيراميكا كليوباترا
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