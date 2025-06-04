التشكيل - زلاكة ولاكاي أساسيان مع سيراميكا كليوباترا.. وتراوري يقود هجوم الإسماعيلي

غياب الهداف وأزمة الاستقرار.. نقاط قوة وضعف الزمالك وبيراميدز قبل خوض نهائي الكأس

رؤوف خليف معلقا على نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز

كأس العاصمة - سيراميكا كليوباترا يضع قدما في النهائي بعد الفوز على الإسماعيلي