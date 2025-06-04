التشكيل - ياو أنور وأسامة فيصل يقودان هجوم البنك الأهلي.. وكابو أساسي مع إنبي
الأربعاء، 04 يونيو 2025 - 19:19
كتب : FilGoal
يقود الثلاثي أحمد ياسر ريان وأسامة فيصل وياو أنور تشكيل البنك الأهلي في مواجهة إنبي.
ويلعب البنك الأهلي ضد إنبي بعد قليل ضمن ذهاب نصف نهائي كأس عاصمة مصر.
وأعلن طارق مصطفى مدرب البنك الأهلي تشكيل فريقه كالتالي:
الحارس: عبد العزيز البلعوطي.
الدفاع: هشام صلاح - محمد عبد الغني - محمود الجزار - إسحاقو يعقوبو.
الوسط: أحمد ربيع - سيرجي أكا - محمد إبراهيم.
الهجوم:أحمد ياسر ريان - أسامة فيصل - ياو أنور.
فيما يعتمد إنبي بقيادة حمزة الجمل على رفيق كابو واحمد زكي في قيادة هجوم فريقه ضد البنك الأهلي.
حراسة المرمى: رضا السيد
الدفاع: محمد حامد - أحمد صبيحة – أحمد خليل "كالوشا" – مصطفى دويدار
الوسط : زياد كمال - مودي ناصر – حامد عبد الله
الهجوم: رفيق كابو - أحمد زكي - محمد شريف حتحوت.
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