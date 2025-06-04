ذا أثليتك: استبعاد جاك جريليش من قائمة مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية

كشفت شبكة ذا أثليتك عن موقف الإنجليزي جاك جريليش من خوض كأس العالم للأندية مع مانشستر سيتي.

وأوضحت ذا أثليتك في تقرير لها اليوم: "من المرجح استبعاد جاك جريليش من تشكيلة مانشستر سيتي المشاركة في كأس العالم للأندية".

ويستعد مانشستر سيتي لخوض كأس العالم للأندية في المجموعة السابعة التي تضم إلى جانبه يوفنتوس الإيطالي، والوداد المغربي، والعين الإماراتي.

ويبدأ سيتي مواجهاته أمام الوداد يوم 18 يونيو، ثم العين 22 يونيو، وأخيرا يوفنتوس 26 يونيو.

ولعب جريليش 20 مباراة في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي 2024 - 2025، بينهم 7 مباريات فقط من بداية المباراة.

ولم يلعب جريليش في خسارة مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد، وكذلك تم استبعاده من قائمة مباراة الفريق أمام فولام في ختام الموسم.

ورد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على عدم إشراك جريليش ضد فولام: "قرار عدم إشراك جريليش ليس شخصيًا، وسيجري النادي محادثات مع ممثليه بشأن مستقبله هذا الصيف."

وانضم جريليش إلى مانشستر سيتي عام 2021 قادمًا من أستون فيلا مقابل مبلغ قياسي بلغ 100 مليون جنيه إسترليني.

وشارك الجناح الإنجليزي في 157 مباراة مع مانشستر سيتي، مسجلًا 17 هدفًا ومُقدمًا 23 تمريرة حاسمة.

وفاز جريليش بـ 3 ألقاب في الدوري الإنجليزي، ولعب دورًا هامًا في تتويج فريقه بالثلاثية موسم 2022- 2023، والتي شهدت تتويج الفريق بدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه.

وسبق لجوارديولا أن أعرب عن رغبته في عودة جريليش إلى المستوى الذي قدمه في ذلك الموسم، مصرحا يناير الماضي: "هل أريد أن أكون اللاعب الذي فاز بالثلاثية؟ نعم، أريد ذلك، لكنني أحاول أن أكون صادقًا مع نفسي".

جريليش خريج أكاديمية أستون فيلا، شارك لأول مرة مع الفريق الأول عام 2014 بعد فترة إعارة في نوتس كاونتي.

ولعب 213 مباراة مع أستون فيلا، واختير قائدًا للفريق عام 2019 بعد أن ساعد الفريق على العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد هبوطه عام 2016.

وشارك جريليش في 39 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، وكان آخرها فوز فريقه 3-1 على فنلندا في دوري الأمم الأوروبية في أكتوبر الماضي تحت قيادة المدرب المؤقت لي كارسلي، لكنه لم يستدعِه المدرب الجديد توماس توخيل بعد.