دوري المحترفين - طنطا يقرر استمرار علاء نوح للموسم المقبل

الأربعاء، 04 يونيو 2025 - 18:49

كتب : رضا السنباطي

علاء نوح مدرب المنصورة

قرر نادي طنطا تجديد الثقة في علاء نوح ليستمر مدربا مع الفريق الموسم المقبل.

وحضر المدير الفني اجتماع اليوم رئيس النادي وأعضاء لجنة الكرة وسلم التقرير الفني عن الموسم الماضي.

وسيتم الإعلان عن باقي أفراد الجهاز المعاون للمدير الفني.

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وأفلت طنطا من الهبوط إلى القسم الثاني (ب) بفارق نقطة وحيدة.

واحتل الفريق المركز الـ 15 برصيد 39 نقطة.

وتولى نوح تدريب الفريق خلفا لخالد عيد بدءا من الجولة 23 وحتى نهاية الموسم.

وبدأ طنطا الموسم تحت قيادة محمد حليم ثم خالد عيد وأنهاه مع علاء نوح.

علاء نوح دوري المحترفين
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