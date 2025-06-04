رومانو: الاتفاق تم.. أهلي جدة يوافق على انتقال فيجا إلى بورتو

الأربعاء، 04 يونيو 2025 - 18:23

كتب : FilGoal

جابري فيجا - أهلي جدة - الهلال

حصل نادي بورتو على موافقة أهلي جدة لضم جابري فيجا لاعب الفريق السعودي.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المختص بسوق الانتقالات عن حصول بورتو على موافقة أهلي جدة بشأن إتمام صفقة جابري فيجا.

وأوضح أن الاتفاق تم بين الطرفين مقابل 15 مليون يورو بجانب الإضافات.

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وتم تحديد موعد الكشف الطبي للاعب وباتت الصفقة قريبة قبل الإعلان التدعيم بضم فيجا قبل كأس العالم للأندية.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية في وقت سابق أن بورتو ينتظر موافقة أهلي جدة لضم جابري فيجا.

وأوضح التقرير أن لاعب الوسط الإسباني سيوقع على عقد حتى 2030.

ويتوقع أن تضع إدارة بورتو شرطًا جزائيًا كبيرًا بعقد اللاعب، الذي ستعتمد قيمته النهائية على مبلغ شراء عقد فيجا من أهلي جدة.

ولفت التقرير إلى أن أهلي جدة يرغب في التخلي عن خدمات فيجا، لتعويضه بلاعب وسط بديل عن خصائصه الفنية.

فيما أكد أندريه فيلاش بواش رئيس نادي بورتو أن فيجا وافق على تخفيض راتبه، من أجل الانضمام إلى الفريق البرتغالي.

إذ قال: "خفض فيجا نحو 90% من راتبه الحالي مع أهلي جدة من أجل الانضمام إلينا".

ويستعد بورتو للمشاركة في منافسات كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقرر اللاعب إسدال الستار على مسيرته مع بطل آسيا قبل انتهاء عقده بموسم كامل.

وينتهي عقد صاحب الـ22 عامًا القادم من سيلتا فيجو بنهاية الموسم المقبل.

وخاض فيجا مع أهلي جدة 44 مباراة بواقع 30 مباراة في الدوري وسجل 7 أهداف وصنع 5 آخرين، ومباراة في كأس الملك ومثلها في كأس السوبر و12 مباراة في دوري أبطال آسيا للنخبة ونجح في تسجيل هدف وصنع آخر بالبطولة.

ويختتم بورتو مشواره في مجموعات كأس العالم للأندية بمواجهة الأهلي فجر يوم الثلاثاء 24 يونيو الجاري.

بورتو أهلي جدة جابري فيجا كأس العالم للأندية
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