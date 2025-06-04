معايير الاختيار وموعد التجمع الأول.. طولان يبحث مع أبو ريدة برنامج الإعداد لكأس العرب

الأربعاء، 04 يونيو 2025 - 17:54

كتب : محمد جمال

حلمي طولان مع هاني أبو ريدة

اجتمع هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، مع الجهاز الفني لمنتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب.

ويستعد المنتخب المصري تحت قيادة حلمي طولان، بطولة كأس العرب المقررة في الدوحة ديسمبر المقبل.

ويخوض منتخب مصر البطولة في المجموعة الثالثة إلى جانب الأردن، والإمارات، والكويت أو موريتانيا.

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وكشف اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي تفاصيل الاجتماع والذي شهد بحث برنامج المنتخب قبل المشاركة في البطولة.

وأوضح الاتحاد أن حلمى طولان قدم برنامج الإعداد إلى أبو ريدة لمناقشته مع مجلس الإدارة فى اجتماعه المقبل.

ويبدأ التجمع الأول للفريق أول سبتمبر، حيث يعكف الجهاز الفنى حاليًا على تحديد معايير اختيار اللاعبين خلال المرحلة المقبلة للمهمة العربية.

وشدد أبو ريدة على ثقة اتحاد الكرة في الجهاز الفني بقيادة طولان وأنهم قادرون على تحقيق نتائج طيبة في البطولة.

كما أكد رئيس اتحاد الكرة على صعوبة وقوة البطولة، والإعداد الجيد لها للظهور بما يليق بالكرة المصرية.

حضر الاجتماع حلمى طولان المدير الفنى للمنتخب، وكل من ممدوح محمدي ومحمد نور المدربين العامين وعصام الحضرى مدرب حراس المرمى وأيمن حافظ المدير الإداري للمنتخب، بالإضافة إلى عاطف عطية وعمرو الخشاب محللى الأداء بينما اعتذر أحمد حسن مدير المنتخب عن عدم الحضور لسفره خارج مصر.

وأعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العرب 2025 أن قيمة الجوائز المخصصة للبطولة ستتجاوز 36.5 مليون دولار، فيما يمثل معيارا جديدا ويضع بطولة كأس العرب إلى جانب أكبر البطولات الدولية العالمية.

حلمي طولان هاني أبو ريدة كأس العرب
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