إبراهيم نور الدين مراقبا لحكام نهائي كأس مصر 2025

يتولى إبراهيم نور الدين مهمة مراقب حكام مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز.

ويلتقي الفريقان غدا في الثامنة والنصف مساءً في استاد القاهرة لحسم بطل كأس مصر.

وستكون مهمة إبراهيم نور الدين مراقبة أداء الحكام وتقديم تقرير المباراة.

ومنذ اعتزال نور الدين إدارة المباريات تحكيميا، تولى منصب المدير الفني للجنة الحكام في اتحاد الكرة ثم أعلن رحيله.

ويقود محمود بسيوني المباراة كحكم ساحة ويعاونه كل من سامي هلهل ويوسف البساطي، بينما يتواجد محمد يوسف كحكم رابع.

ومن غرفة الفيديو يقود المباراة حسام عزب ويعاونه أحمد توفيق طلب، بينما يتواجد وائل فرحان كاستشاري لحكام الفيديو لأول مرة في مصر.

وسبق لبسيوني إدارة 5 مباريات لبيراميدز خلال الموسم الحالي وحقق خلالهم بيراميدز الفوز.

كما أدار للزمالك مباراتين فاز خلالهما في واحدة وخسر الأخرى.

وأدار بسيوني مباراة الفريقين في الدور الأول والتي انتهت بفوز بيراميدز بثلاثة أهداف دون مقابل.