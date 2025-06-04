تقرير مغربي: الزمالك يفاوض عادل رمزي لتدريبه.. وخطوة من المدرب

الأربعاء، 04 يونيو 2025 - 17:43

كتب : FilGoal

عادل رمزي - أيندهوفن

كشفت تقارير مغربية عن دخول نادي الزمالك في مفاوضات جادة مع المغربي عادل رمزي لتولي تدربيه بالموسم المقبل.

ويتولى أيمن الرمادي تدريب الزمالك حتى نهاية الموسم الجاري.

وبحسب موقع لو سبورت 360 المغربي، فإن الزمالك دخل في مفاوضات جادة مع عادل رمزي مدرب منتخب هولندا تحت 18 عاما لتدريب الفريق بالموسم المقبل.

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وأوضحت التقارير ذاتها أن مدرب الوداد السابق ينتظر موافقة الاتحاد الهولندي لمناقشة العرض المقدم من جانب الزمالك.

وأشارت التقارير إلى أن الزمالك معجب بقدرات المدرب المغربي الشاب الذي سبق له تدريب فريق الشباب بنادي إيندهوفين وكذلك الوداد المغربي.

وقاد رمزي الوداد المغربي للوصول إلى نهائي بطولة الدوري الإفريقي منذ موسمين لكنه خسر على يد صنداونز بطل جنوب إفريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجة بيراميدز غدا الخميس ضمن نهائي كأس مصر، في المباراة الأخيرة للفريقين خلال هذا الموسم.

الزمالك عادل رمزي الوداد
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